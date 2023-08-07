「1學期16周」僅4大學推！教授怕課上不完　私校憂被罵「偷工減料」

▲不少大學不敢推動「一學期16周」，主要是擔心學習成效，私校更擔心被罵。（圖／暨南大學提供）

記者許敏溶／台北報導

儘管已有4所大學獲教育部同意實施「1學期16周」，但以全台近150所大學來說，比例仍偏低。專家學者分析，主因是推動制度要召開相關會議取得共識，加上縮短上課周數，師生也會擔心能否達到原來學習成效，若拼國考科系的考照率下滑，將會影響招生；私校則擔心遭到外界質疑，收取高昂學費還「偷工減料」，甚至因此被要求退學雜費，都是大學無法推動的原因。

為了與國際接軌，包括台大系統三校與北大，都獲得教育部同意實施「1學期16周」，但和全台近150所大專校院，4校佔比僅3%，其實明顯偏低。

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暨南大學校長伍東星指出，暨大推動「一學期16+2周」，整體成效不錯，但若要現在實施一學期16周，對於類似暨大這樣的綜合性大學，學系樣態相當多元，可能現在還無法推行，因為有的學系的課會上不完，尤其是護理等需要參與國家考的學系，2周可用來上課與考試，若沒上的課程剛好國考會考到，導致考照率下降，學校與師生也會受不了。

至於私校不推動「1學期16周」，伍東星認為，應該和多數大學一樣，擔心學習成效問題，若課程由18周濃縮為16周，老師授課內容又快又深，大部分學生跟不上進度或無法完全吸收，學習效果打折，恐怕造成反效果，這才是各校裹足不前的關鍵原因。

私校工會理事長吳忠春指出，國內大學對「1學期16周」採取觀望態度，國立大學可能主要擔心課上不完，尤其是理工科系，但提醒國立大學要思考，既然國外大學與台大都能做到，為何其他學校不能克服。

至於私校部分，吳忠春認為，最大阻力應該是家長與學生的看法，改為16周可能面臨「偷工減料」的批評聲浪，他也舉例說，私校某科系的大四畢業班提早兩周畢業，儘管系上已在學期中補課兩次，但仍有學生認為，應該退9分之1的學雜費，但學雜費是私校主要收入來源，不可能退費，加上少子化影響，私校招生壓力大，擔心負面評價，故私校想推行「1學期16周」，恐怕是困難重重。

▲台師大推動一學期16周以來，認為明顯利大於弊。（圖／記者許敏溶攝）

不過，台師大教務長劉美慧認為，台師大推動一學期16周以來，明顯利大於弊，也達到原來預估目標，包括跟國際大學接軌，有利於學生到國際各大學交流與交換，或在暑假安排實習，校方也在暑假多開設課程，包括師培、通識等課程，讓學生可以多修課，同時配合政府兵役修改的「3+1」政策，學生在3年內畢業的機率可以提高，相信未來會有更多大學採用16周的方式。