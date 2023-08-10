成人展的魅力？　搖滾區男「手伸褲檔」上下抖動

▲上週末的台北國際成人展活動中，一位坐在舞台下的男子疑似忘情盯著女模DIY，被錄下後影片引起網友討論。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「TRE台北國際成人展」上週末在新北市吸引大量粉絲朝聖，一睹多位大咖AV女優風采，相關話題也在網路掀起熱烈討論。不過近日網路流傳一段影片，錄下成人展活動中坐在台下第一排的男子，疑似因近距離接觸AV女優太興奮，右手忍不住伸進外套遮住的褲檔裡「上下抖動」，離譜行徑令網友直呼噁心！

這段13秒短片記錄下成人展活動期間，JVID旗下的台灣模特兒玲奈、星野優相繼穿著性感蕾絲內衣出場，熱情與觀眾揮手互動，不料拍攝者將畫面鏡頭一轉，竟發現座位第一排有位男子舉止詭異。

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▲上週末的台北國際成人展活動中，一位坐在舞台下的男子疑似忘情盯著女模DIY，被錄下後影片引起網友討論。

該名男子沒跟其他粉絲拿起手機拍照錄影，反而呆滯地盯著台上的女模，一邊將右手伸進外套覆蓋的重點部位，微微「上下抖動」的動作疑似是在「打手槍」自慰。

事後影片被分享到臉書社團，男子的疑似不雅行為遭到網友指責，「是忍不住了嗎？」「完全沒有自制能力，幼稚同病態」「這樣算是值回票價嗎」「這樣也行…」「公共場所不適合吧」。不過新北市警方表示，尚未接獲民眾反映類似的情況，若有人報案絕對依法調查。

▲上週末的台北國際成人展活動中，一位坐在舞台下的男子疑似忘情盯著女模DIY，被錄下後影片引起網友討論。

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