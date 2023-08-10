陸直播一姐逃稅遭罰60億　改推「AI虛擬人帶貨」復活

▲淘寶帶貨女王薇婭捲入逃稅風波，遭全網封號。（圖／翻攝淘寶）



記者崔子柔／綜合報導

大陸前「直播一姐」薇婭2021年12月因偷逃稅，被罰13.41億人民幣（約60億台幣），她的帳號也在全網被封，不過她公司旗下的子公司，發表了「AI 虛擬人直播業務」。

薇婭的電商公司「杭州謙尋電子商務有限公司」申請擬註銷，但8日在杭州舉行的「再定義・直播的生命力-2023 AI創新發布會」上，杭州謙尋電商公司旗下子公司「謙語智能」和「羚客」分別發表了「AI虛擬人直播業務」和「一站式AI 智能直播綜合平台」。

▲直播一姐薇婭。（圖／翻攝自微博）



根據《IT之家》報導，謙語智能CEO陶亞指出，傳統的品牌直播間每月投入15至20萬元人民幣（下同），但有了AI虛擬人直播的加持，品牌方每個月只需投入數千元，而且數據甚至優於真人直播。

謙尋控股董事長董海鋒則說，AI虛擬人具有專業過硬、情緒穩定、永不疲勞的特點，可以為企業沉澱可複製、可管理、可反覆運算的數字資產。

報導指出，可見薇婭「創業夢」還未完全熄滅，借助大陸直播市場的風口，似乎「杭州謙尋電子商務有限公司」在其中分得了一杯羹，但他們究竟還能夠走多遠，還有待時間見證。

▼薇婭電商公司旗下子公司推行「AI虛擬人直播」。（圖／翻攝微博）

