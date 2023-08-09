卡努襲日本　九州400航班停飛！　新幹線停駛、1.2萬戶停電

▲卡努襲日，鹿兒島縣首當其衝，強風暴雨導致海陸空交通皆受到影響。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

卡努颱風9日下午抵達日本長崎縣西邊海域100公里處，正持續以每小時15公里的速度往北北西移動。根據預測路徑，卡努雖然將往南韓方向移動，但仍替日本帶來強大風雨，光是9日日本航空與全日空就有至少400航班受影響停飛。此外，新幹線也有多個區間停駛，鹿兒島縣則有至少1萬2300戶停電。

日本氣象廳指出，卡努9日下午4時的中心位置在北緯31.8度、東經128.9度，以每小時15公里的速度往北北西移動，中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒40公尺。卡努目前正在逼近九州，所帶來的暴風雨預計將持續到10日上午。九州南部的降雨量也會繼續增加，恐創下紀錄性大雨。

根據《日本新聞網》報導，日本航空稍早表示，由於卡努帶來的強風暴雨，福岡機場、大分機場以及鹿兒島機場起降的252航班確定取消，估計至少2萬5000名旅客受到影響。此外全日空則決定停飛9日的148航班，約1萬6000人受到影響。日本航空與全日空也已經宣布，10日分別會有33航班、20航班取消。

▲雙颱夾擊日本。（圖／日本氣象廳）



根據《日本放送協會》報導，JR西日本表示，山陽新幹線9日晚間10時半後從廣島車站出發的下行列車全面取消，而10日的起始列車至上午8時前，廣島站至小倉站區間也將停駛。

JR九州宣布，九州新幹線熊本站至鹿兒島中央站區間9日整日停駛，西九州新幹線武雄溫泉站至長崎站區間也終日停駛。

九州電力指出，由於受到颱風影響，光是鹿兒島縣內截至9日下午3時前就有至少1萬2300戶停電。其中鹿兒島市1850戶、南九州市1690戶、南薩摩市1510戶以及枕崎市1310戶。除此之外，屋久島町也有至少300戶停水。