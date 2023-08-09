韓隨機殺人案調查結果曝！警推斷「被害妄想」惹禍：事前謀畫的犯罪

▲22歲的崔元鍾3日傍晚在京畿道城南市犯下隨機衝撞和殺人，5日出庭接受審訊。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站3日傍晚發生隨機殺人案，造成1死、13傷的慘劇，事後警方公佈兇嫌姓名，為年僅22歲的男性崔元鍾（최원종，音譯）。今（9）日下午，南韓警方針對崔元鍾的犯案對外發佈調查結果，表示雖然難以將此案視為新林站隨機殺人的模仿犯罪，但崔元鍾確實曾事先籌劃犯罪。

根據《韓聯社》，南韓京畿南部警察署隨機殺人案件搜查專案小組9日下午2時在盆唐警察署2樓會議室正式對外公布第一次的調查結果，預計將崔元鍾依照涉嫌殺人、殺人未遂、預謀殺人等罪嫌明（10）日移送檢方關押，此次警方在簡報會議中公開崔元鍾詳細的犯案規劃過程，包括購買兇器、在書峴站附近徘徊、選擇該地點犯案的原因。

警方再向崔元鍾詢問犯案動機後，推論崔元鍾自從2020年被診斷罹患「類思覺失調型人格障礙」（SPD）以後，長達3年的時間擅自停藥、停止繼續接受精神科治療，加上就讀4年制大學時獨自外宿，加深其與社會的孤離感，是促使他陷入嚴重被害妄想症、進而選擇犯案的原因。

▲警方7日公布兇嫌崔元鍾的照片，左為駕照使用的證件照、右為犯下隨機殺人案後被逮時的相片。（圖／京畿南部警察廳）

＊犯案經過

警方在簡報會議中首先詳細描述該日的犯案經過，崔元鍾本月3日5時35分從京畿道城南市盆唐區的住處，開著母親名下、米白色的「起亞早晨」（Kia Morning）轎車，駛向喧鬧嘈雜的地鐵水仁盆唐線書峴站、以及和書峴站互相連通的AK廣場（愛敬百貨）。

崔元鍾首先在附近徘徊，接著他終於下定決心犯案，傍晚5時56分他開著車衝撞人行道上5名陌生人，導致和丈夫外出用餐的64歲李姓婦人腦死不治，其他人也身受重傷。5時57分，崔元鍾拿著刀具走下車、步向百貨商場內，並沿著電扶梯從2樓來到1樓，5時58分起他對行經的民眾揮舞刀具，造成9人輕重傷。

5時59分，崔元鍾再次沿著手扶梯來到2樓，並走向百貨商場外，他事後在接受警方調查時坦言，此時的他腦海中「突然出現一個可怕的想法」，於是他停止犯案，而民眾也趁此時趕緊報警，他走出百貨商場、向盆唐警察署書峴派出所附近走去，晚間6時5分才終於被警方逮捕。

▲李姓婦女遭崔元鍾開米白色轎車衝撞重傷，送醫後腦死宣告不治。（圖／CFP）

＊是否為模仿犯罪

南韓近來接連發生數起大型隨機殺人案，包括今年7月21日才在首爾特別市冠岳區地鐵新林站附近發生隨機殺人，對自己外貌感到極度自卑的33歲兇嫌趙宣（조선，音譯）針對同性犯案，其中一名年僅20多歲的年輕男性商重不治；不過警方比對崔元鍾的手機、電腦使用紀錄後，認為難以將書峴站案視為新林站案的模仿犯罪。

就連崔元鍾被逮接受調查時也坦言，自己並不受新林站隨機殺人案影響。但是，警方也對此加以補充，認為崔元鍾在新林站隨機殺人案發生5天後，曾於7月26日透過網路購買刀具，因此無法完全排除趙宣犯案對崔元鍾產生的影響。

警方也指出，崔元鍾曾於7月29日在大型網路論壇Dcinside上傳一張刀具的相片，還發文自稱「外出時，會拿著30公分長生魚片刀的23歲高中學歷送貨員」，不過相片中的刀具並未在書峴站隨機殺人時使用。

▲崔元鍾走進百貨商場「AK廣場」，持刀具隨機砍殺陌生人。（圖／CCFP）

＊是否和精神疾病有關

警方在簡報會議中表示，崔元鍾從2020年起被診斷罹患「類思覺失調型人格障礙」（SPD），他在接受警方調查時透露，當時認為即便服用精神科的處方籤藥物，病情依舊毫無起色，因此才決定自行停止服藥，而此次選擇犯案，也因為崔元鍾認為自己長期以來遭到跟蹤集團尾隨，為了擺脫跟蹤者集團的控制，才下定決心犯案。

警方也指出，崔元鍾接受調查時也透露，7月26日上傳數張生魚片刀的相片，是因為他也意識到跟蹤者集團正在監控網路社群，為了釋出警告訊息，才會上船相片和貼文。

另外，崔元鍾更向警方透露，其實他早在犯案的3天以前（7月31日），就下定決心在書峴站犯案，因為書峴站是他住家附近人群最為眾多的地方，他還曾於8月2日（案發前一天）在某大型超市購買2把刀具，騎乘機車前往野塔站，並搭乘地鐵至書峴站，進行隨機殺人犯案前的勘察作業，本來當時已下定決心犯案，然而內心突然湧現「可怕的想法」。

▲崔元鍾透露，其實他8月2日就曾至書峴站徘徊，原本下定決心在該日犯案。（圖／CFP）

＊崔元鍾的職業志向

報導最後引述警方說法，表示2001年出生的崔元鍾其實患有嚴重的人群社交恐懼症，2015年就讀中學後開始在某精神科醫院接受治療，他的家屬們透露，崔元鍾原本從小立志成為一名程式設計師，第一志願還是進入電腦程式設計相關的職業高中，無奈最後卻只能進入一般高中就讀。

崔元鍾2017年進入高中就讀後，因精神病病情惡化，導致他難以適應校園生活、難以順利發展人際關係，最後在不到一年的時間內便申請退學，在完成高中學歷鑑定考試後，進入一間4年制大學就讀，然而他就讀大學時從父母家搬離、獨自外宿，警方研判這恐怕是造成他與社會隔閡加劇、進而陷入嚴重的被害妄想症的原因之一。