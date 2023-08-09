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路透：白宮將公布細節　阻美企投資中國敏感科技

▲▼美國晶片,中國晶片,晶片。（圖／路透）

▲白宮將禁止部分美國資金投資中國敏感科技。（圖／路透） 

文／中央社

美國政府高層消息人士告訴路透社，白宮今天將會詳細說明禁止部分美國資金投資中國敏感科技的計畫，並且要求進行其他類別投資也必須通知美國政府。

路透社報導，相關計畫目的在避免投入美國資本和專門技術，助長可能扶持中國軍事現代化的科技發展，從而對美國國家安全構成威脅。

路透社上週曾經報導，總統拜登可望本週發布一項外界等待已久的行政命令，就以中國敏感科技為標的的對外投資進行審查。

這名高階政府消息人士指出，這項命令可望今天發布。白宮昨天拒絕就此評論。

拜登政府官員已強調數月之久，表示對美國在中國的投資進行的任何限制都有嚴密的針對性。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）4月曾經表示：「這些措施都是量身訂製的，它們不是北京所說的『技術封鎖』。」

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）3月曾經表示：「政府不希望管太寬…管太寬的任何情況都會傷害美國勞工和經濟。」

美國政府可望把砲口對準美國私募股權基金、創投及合資企業對中國半導體、量子運算、人工智慧（AI）進行的投資。

消息人士指出，行政命令規定範圍內的大部分投資都必須通知政府，而且某些交易將會遭到禁止。

「紐約時報」（The New York Times）昨天報導，拜登政府計劃要求企業在對更廣泛中國產業進行投資時向政府通報，從而使得美國政府進一步掌握美國和中國間金融交易的情況

消息人士之前表示，半導體投資將會遭到限制，內容可望與商務部去年10月公布的對中國出口管制規範一致。

智庫戰略與國際問題研究中心（Center for Strategic and International Studies）研究員班森（Emily Benson）預期，這項行政命令將禁止投資用於中國軍方和軍事用途的AI科技，而與AI產業相關的其他投資則只需通知政府即可。

上述拜登命令可望以法規制訂通告（NPRM）的形式直接公布，預期將不會立即生效，最終定案前會有一段意見諮詢期，以進一步斟酌業界反應。

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