父母逼問「你怎麼不出去工作？」　科技藝術展顛覆勞動與生活界線

▲國立臺灣美術館國際科技藝術大展以「你正在工作嗎？」為主題，集結8個國家、13組藝術家，探討工作和休閒的關係。（圖／國美館提供）

記者林育綾／台北報導

不少藝術家經歷過父母關心質問「你怎麼不出去工作？」不過「工作」和「休閒」、「勞動」和「生活」的界線越來越模糊，工作不一定要「出去」，它的價值也不見得超過遊戲。今年國立臺灣美術館國際科技藝術大展以「你正在工作嗎？」為主題，集結8個國家、13組藝術家，透過各項結合AI、行為藝術等創作，探討勞動、休閒、娛樂之間的關係。

國美館館長陳貺怡表示，「工作」在藝術史上是非常重要的議題，18世紀洛可可藝術家夏丹的作品〈家庭教師〉，呈現家庭教師在教導小朋友正在工作的情形，但畫面中的地板上則是球拍、玩具與牌卡，這件作品把「工作」與「休閒、遊戲」分開，當時的人認為工作的價值超過休閒，但今日工作的價值不一定會超過休閒；而以前我們認為工作與休閒是分開的，但今日二者界限卻很模糊。

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陳貺怡說，藝術家一定都有類似的經驗，父母可能會問，「你怎麼不出去工作呢？」但事實上藝術家從事創作就是在工作。疫情期間，也有很多人都在家工作，「所以工作一定要出去嗎？」尤其如今電競遊戲也變成是一種工作，因此透過這次展覽，讓人們去思考工作的定義、本質和價值。尤其這是謝德慶首次在國內的展覽，值得期待。

▲謝德慶作品〈一年行為表演1980-1981〉打卡，1981，行為表演，紐約。（圖／沈明琨攝影／謝德慶提供）

此次展覽由英國策展人麥克．斯塔布斯（Mike Stubbs）與台灣策展人陳明惠共同策劃，邀請英國、法國、日本與德國等8個國家、共13位（組）藝術家，以各自的創作方式與關注方向，回應展覽議題，一同思考當代社會工作型態與生產方式的轉換，提問且試圖定義「何謂工作？」或者「工作為何？」

策展人麥克．斯塔布斯（Mike Stubbs）表示， 透過展覽試著提問，「我們工作的目的與價值到底是什麼？人類生存的意義是什麼？我們到底生產出什麼產品？我們為什麼要做這些東西？對環境是好還是壞？帶來什麼樣的衝擊？我們是否過度生產與開採呢？」

策展人陳明惠則表示，這次展覽非常不容易，不只展出每位藝術家的一件作品，而是每位藝術家的個展，展覽雖然分為「從煤礦開採到數據挖掘」（coal mining to data mining）、「自我剝削」（self-exploitation）、「下班打卡」（clocking off）三個子題，但有些藝術家是跨子題，讓人重新省思生產與勞動的關係。

▲羅西．吉本斯作品〈計劃性淘汰〉。（圖／海梅‧詹姆士攝影／羅西．吉本斯提供）

展覽將勞動與工作的定義，追溯至工業革命，探討從透過勞動換取資本，到發達資本主義所帶出的各種經濟交換模式，還有近數十年轉向大數據、數位媒體的經濟發展歷程。過去極具勞動性的工作方式，也在後疫情時代的今日，逐漸演變成數據收集、虛擬網路互動的收益模式，使勞動、休息及娛樂之間的連結更為密不可分。

13組藝術家展現不同的創作方式，還討論包括NFT與數位挖礦等前沿議題，如西蒙．丹尼（Simon Denny）與約翰．傑拉德（John Gerrard）以詩意方式呈現的石油開採之模擬運算影像，彼此間深刻的議題連結與美學衝突，藉由觀念與行為藝術，表達了對於勞動與精神面向的重視。

▲吳梓寧以AI繪圖創作《工人智慧－反聖誕賀卡競賽》。（圖／吳梓寧提供）



台灣藝術家吳梓寧的作品，扣合本土早期家庭代工史，同時撥弄了與美術館合作的藝文勞務關係。而你哥影視社有限公司，則呈現的移工宿舍場景，結合以移工為主角所拍攝的紀錄影片，一舉將美術館的場所精神轉化為日常、庶民的、更為貼近的社會場景，逼使美術館觀眾注視同一世界所發生的潛伏且零碎的故事。

「你正在工作嗎？」展期自8月12日～11月5日，於國美館101展覽室展出。除了有藝術家座談外，還有數場工作坊、導覽等活動，更多訊息可至國美館官網（https://www.ntmofa.gov.tw/）與臉書專頁。



「你正在工作嗎？」

日期：2023年08月12日～2023年11月05日

地點：國立臺灣美術館 101展覽室

館址：台中市西區五權西路一段2號

電話：(04) 2372-3552

開放時間：週二至週五09:00～17:00

週六、週日09:00～18:00

週一休館