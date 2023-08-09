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黃智賢酸「徐巧芯好大，我好怕」　她反擊：沒發現挺你都綠營側翼

▲▼資深媒體人黃智賢開戰台北市議員徐巧芯。（合併圖／記者黃克翔攝／記者屠惠剛攝）

▲資深媒體人黃智賢開戰台北市議員徐巧芯。（合併圖／記者黃克翔攝／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

資深媒體人黃智賢近日槓上台北市議員徐巧芯，9日又在臉書發文開酸，「徐巧芯好大，我好怕」領台北市議員的薪水，卻沒有努力監督柯文哲，2014年太陽花學運時，也不敢出面對戰辯論。徐巧芯對此回應表示，「不知道您有沒有發現，來挺您的很多都是超級知名的綠營網軍側翼？」

黃智賢發文表示，「我批評徐巧芯等，一些身在國民黨，卻護航柯文哲的政客。徐巧芯無以回應。惱羞成怒之餘，只好用對我潑糞的方式，轉移焦點。」

黃智賢指出，「我只是一個無權無勢，被民進黨迫害的老百姓。面對一個惡質的政治人物，一個只有自己利益的人。一個有權有勢的徐巧芯。也只好浪費生命，再開釋一番。」

黃智賢還質疑，「太陽花勢力龐大時，徐巧芯有出面跟太陽花對戰、辯論？也不過是10年前的事。這麼好呼嚨？」

黃智賢痛批，「徐巧芯拿著台北市議員的薪水，4年多來，沒有努力監督柯文哲。到現在，還是每天拿台北市議員薪水，不准別人質疑柯文哲，身為國民黨議員跟立委候選人，為什麼做的，都是有利於民眾黨柯文哲的事？然後，徐巧芯想輕巧的偷換概念。沒那麼容易。」

黃智賢回擊護航黃偉哲的說法表示，「徐巧芯為了轉移焦點，厚著臉皮，故意扯到我跟黃偉哲，栽贓我護航黃偉哲。政治人物，無品無德，莫此為甚。黃偉哲今年是有要選舉嗎？我護航他什麼？笑死人。」

黃智賢最後強調，「徐巧芯可以甘做民眾黨打手。可以領台北市議員薪水，演出栽贓抹黑我的戲碼。只為了讓我閉嘴，不質疑她的作為。實在演技驚人。實在讓人膽寒。徐巧芯好大，我好怕。」

▲台南市政府副發言人林唯莉表示，徐巧芯一再指控沙崙智慧綠能科學城是空城的說法，不但凸顯了徐議員對台南的無知與陌生，更是中傷了在科學城進駐的廠商與研發人員。（圖／記者林東良翻攝）

▲徐巧芯表示，她正忙著「沙崙智慧綠能科學城」與台南市開戰。（圖／記者林東良翻攝）

徐巧芯對此回應黃智賢表示，「我忙著打台南沙崙的問題，跟糟糕的台南市政府開戰，沒有時間也沒有心思讓人感覺藍營都在內鬥什麼的，真的不好。你要罵我就罵吧，但不可能阻止我停止揭露台南弊端的，我後面都準備好了。不知道您有沒有發現，來挺您的很多都是超級知名的綠營網軍側翼？千萬不要跟這些社會毒瘤同流合污啊！」

徐巧芯只證明她心虛 1 我批評徐巧芯等，一些身在國民黨，卻護航柯文哲的政客。 徐巧芯無以回應。 惱羞成怒之餘，只好用對我潑糞的方式，轉移焦點。 ...

黃智賢世界發佈於 2023年8月9日 星期三

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關鍵字：

徐巧芯黃智賢柯文哲

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