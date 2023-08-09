曝柯文哲與蓬佩奧見面過程　他：一開始被誤當「政治金光黨」

▲徐紀高接受資深媒體人黃光芹專訪。（圖／品觀點提供）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席柯文哲訪美時拜會前國務卿蓬佩奧，其幕後牽線者旅美工程博士徐紀高9日接受媒體人黃光芹《品觀點》專訪時，透露柯文哲與蓬佩奧見面過程，並建議台灣政治人物與美方見面談美台關係時，應該了解美國所有政策一定是以美國利益為主，如何在這個前題之下，引導對台灣最有利的方向，而不是看到美國人就覺得自己矮了一截，美國人說什麼都「照單全收」。

徐紀高表示，雖然他在美國多年，但對台灣一直很關心，只要能對台灣有利的事，他一定會去做，當時他主動問柯文哲有沒有要見美國重量級官員？柯文哲則回應「當然！我們要台灣友善」，不過實際上柯文哲當時並不相信徐紀高的政商實力。他指出，柯文哲應該很擔心他是「政治金光黨」，因為當時安排好蓬佩奧見面的行程，柯不但改了兩三次，當天會面時間到了竟然也沒出現。

徐紀高進一步說明，後來他打給民眾黨秘書長周台竹，才知道柯文哲一直待在外面的車上，直到拜會蓬佩奧才放下心來，知道徐紀高是「貨真價實」有人脈，不是詐騙集團。

徐紀高說，柯文哲一坐下來就跟蓬佩奧說，「我想99%的美國人，應該都不認識我們第三黨」，蓬佩奧馬上對柯文哲說，「我想99%的美國人也不認識其他兩黨」。徐紀高在5月回台後，曾在台北與柯文哲會面，當時柯文哲很高興地說，因為徐幫他安排見蓬佩奧，讓他的民調增加10%。

徐紀高表示，台灣政治人物與美國見面談美台關係時，應該了解到，美國所有政策一定以美國利益為主，如何在這個前題之下，引導對台灣最有利的方向，而不是看到美國人就覺得自己矮了一截，美國人說什麼都「照單全收」。

徐紀高認為，台灣政治都在打口水戰，但是意識形態與口號救不了台灣，當務之急是要把台灣武力建立起來，建議可運用美國利用台灣這顆棋子阻止中共擴張之勢，跟美國好好把台灣國防做起來，為台灣下一代奠定百年基礎。