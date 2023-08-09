挑「藍怯戰區」！民眾黨再提區域立委人選　這2人都曾有國民黨籍

▲柯文哲辦公室發言人李有宜。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前曾透露，民眾黨區域立委提名不會超過10席；而民眾黨至今已經提8名區域立委，中央委員會於9日再通過2名人選，分別為柯文哲辦公室發言人李有宜挑戰新北市第二選區，以及高雄市第一選區由2022以無黨籍參選高雄市長的曾尹儷，李、曾2人過去都曾擁有國民黨背景，且這2區藍營都暫未提名。

民眾黨於9日召開中央委員會，經正式投票提名程序，通過選決會區域立委徵召名單，分別為新北市第二選區（五股、蘆洲、三重16里）提名李有宜；高雄市第一選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林、阿蓮、田寮、燕巢、大社、大樹）提名曾尹儷。

柯辦在7日公布李有宜為黨發言人，因當天選決會已經建議提名李有宜，對上民進黨現任立委林淑芬，當時詢問是否有意願時，李有宜說，這部分以黨的安排為主，「我一切配合」，強調自己以前曾跑過選舉，對選舉不陌生，有需要的話就百分之百全力配合。

李有宜為美國哥倫比亞大學公共行政碩士，現正於台灣大學政治所進修博士學位，曾任美國聯邦眾議院助理、立法院助理，國際會計師事務所審計員，具備中華民國會計師證照。

曾尹儷則為美國巴爾的摩大學公共管理博士，過去曾擁有國民黨黨籍，2022年以無黨籍參選高雄市長，以1萬4585票落敗，她曾任過美國全球公共事務研究中心執行長、高雄美國商會執行長、美國國際法律事務所法務特助。這次獲得民眾黨提名，將對戰現任立委邱議瑩。

▼曾尹儷。（資料圖／高雄市選委會提供）