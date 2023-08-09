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限購3個！台灣代購扛行李箱　掃光「DinoTaeng」限量品…韓網罵翻

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／dinotaeng）

▲超可愛的鞋扣，快閃店限量販售。（圖／翻攝自IG／dinotaeng）

記者施怡妏／綜合報導

風靡全韓國的療癒文青品牌「DinoTaeng」，近期推出為期13天的快閃活動，販售超可愛的限定款動動鞋鞋扣，引起許多代購團注意，搶攻這波商機，官方規定「同款設計限購3個」，但許多韓國網友抱怨，很多人進場後就不出來，結完帳之後站在角落，店員補完貨又去搶，而那些搶貨的代購團都是台灣人。

有網友在Dcard上發文，「DinoTaeng韓國文創快閃，台灣人別丟臉了可以嗎」，快閃活動從8日開始到20日，為了要讓每個人都可以買到，官方規定「同款設計限購3個」，為了搶到限定商品，許多人一早就去排隊，怎料卻爆出有台灣代購團鑽漏洞。

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原PO指出，台灣代購團進場後，待在裡面不出來，「然後用台灣口音中文說著『我們就不要出去啊』」，待在場內一直搶商品結帳，他傻眼直呼「那外面一大堆乖乖守規矩等著進場的人算什麼？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友痛批，台灣代購無視規定。（圖／翻攝自Dcard）

許多韓國網友湧入官方IG留言抱怨，有很多代購團待在場內不出來，把商品堆在角落，店員一補貨就立刻搶，排隊的人潮都沒有縮減，佔名額導致後面的人無法入場，跟工作人員反映也沒用。原PO直呼，「這些行為都很難看，很多真心喜歡品牌的人，連會場都擠不進去」。

貼文一出，網友也覺得扯，「IG上已經被韓國人罵爆了，有夠丟臉！雖然他們以為是中國人，但一看就知道是台灣代購，真的可以再沒水準一點」、「聽朋友說限購三個，然後他們還會偷塞一兩個，被抓包後，還抱怨說韓國人怎麼這麼死規矩，多一兩個也不行」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲台灣代購瘋搶商品 。（圖／翻攝自Dcard）

有許多在現場的網友透露，「今天也有去的人+1，希望那些人有水準一點，不要都用搶的，手還摸在貼紙上在看圖案時，下一秒直接整疊被抽走」、「從快閃店外的玻璃窗看進去，清一色都是台灣人，帶著行李箱跟批發用購物袋入場，直接坐在地上清點商品，核對訂單內容，這些商品通通都不只有三個」。

還有網友指出，「根據我在現場看到的狀況，他們分區分工掃貨，代購在店內旁邊清點，然後有人分工在貨架旁邊等店員上架就全部掃貨，然後有人專門排隊結帳，然後人頭結帳完拿給在旁邊清點的代購，然後人頭再重新排隊」。

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關鍵字：

DinoTaeng代購韓國文創Dcard快閃店

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