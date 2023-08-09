求復合被封鎖！男崩潰「槍殺前妻一家4口」　前岳母慘遭爆頭

▲ 頌猜殺害前妻4名親屬，其中一名男童陳屍公寓床上。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國曼谷發生一起槍擊案，一名女子長期遭受丈夫家暴，雙方協議離婚後，前夫疑似因有意重修舊好被她拒絕，一氣之下開槍射殺前妻一家4名親屬，包括2名年僅9歲及7歲的男童，犯案後飲彈自盡。

綜合Thairath及《泰國世界日報》，54歲兇嫌頌猜是一名摩托計程車司機，7日晚間先是朝頭部開槍射殺在市場賣彩券的前岳母，接著找上前妻家人的公寓，殺害前岳母的姊姊及前妻和其他伴侶生下的2個兒子，最後選擇輕生，警方正傳喚前妻威拉雅協助調查。

威拉雅事後受訪指控，和頌猜一起生活期間他不曾分攤家務，讓她一個人獨力照顧5個孩子，且頌猜脾氣暴躁，先前就曾對她的家人惡言相向，喝醉還會掏槍亂射，曾用槍敲碎車窗、用槍口抵頭威脅她，但當初是頌猜先提離婚，且分手時雙方都很冷靜，這次頌猜雖有心求和，「但是已經回不去了」。

威拉雅提到，她案發當天曾打電話聯絡母親和姨媽，卻都沒人接電話，頓時有種不祥的預感，認為頌猜動手殺人是因有心復合被她拒絕，可能是因她離婚後封鎖頌猜，對方聯絡不上她才會一時怒火中燒，找上她的家人洩憤，頌猜也曾威脅「要死一起死」，揚言要讓她傷心欲絕，卻沒想到他會對年幼的孩子下毒手。

但頌猜29歲的女兒樂乍娜指控，威拉雅在案發後曾闖入附近一棟頌猜名下的公寓，撬開門鎖帶走屋內的物品，還稱威拉雅聲稱擁有兩人先前同居的房子，但頌猜才是真正的持有人。威拉雅對此則強調，房子是她和頌猜一起購買，且她並未撬開房門，僅取走自己的車鑰匙，目前全案仍在調查中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995