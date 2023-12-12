她中樂透7955萬全花光！近況曝：農場當臨時工「日薪僅265元」

記者王佩翊／編譯

泰國一名婦女曾經因為中樂透一夕暴富，喜得9000萬泰銖（約新台幣7955萬元）的獎金，然而如今她卻直言，自己的獎金已經全數花光，目前則是在木薯農場工作，日薪僅300泰銖（約新台幣265元）。不過她也強調，其實自己還有錢，因為已故的外國前夫留了很多遺產給她，而她只是想靠自己的力量供子孫念書。

根據Sanook報導，曾經因為中頭獎而拿到9000萬泰銖獎金的泰國婦人潔歐（เจ๊อ๋อ）被發現在烏隆府農沙縣的一座木薯農場工作。12月10日上午11時，戴著紅色帽子、頂著烈日在農田裡種植木薯的潔歐熟練地完成每一個步驟。

潔歐說，自己出身農民家庭，從小就在家中幫忙農事，以前經常被人雇用當臨時工砍甘蔗、清理草地、種稻、收稻、種馬鈴薯或是養水牛，從未忘記過自己的出身，雖然很辛苦，且年紀漸長，但目前還可以忍受這樣的生活。

潔歐直言，當初拿到的9000萬泰銖獎金已經全部花光光，不過她其實不缺錢花，因為已經過世的外國前夫留了很大一筆遺產給她，但她只是想要靠自己的力量，賺錢供後代子孫念書，而不是花用前夫的遺產。她說，前夫生前就懂得投資理財，並規劃自己的生活。

如今她做著日薪300泰銖的臨時工工作也不喊苦。她說，耕作本來就是要承受日曬雨淋，這很正常，從小她的父母也是這樣過來的，如果說累當然會累，但其實轉念一想也沒這麼累，因為無論如何都是必須要做的，而且是一件令人愉悅的事，能生活在農田裡非常幸福。

潔歐笑稱，其實有錢也沒必要出國，因為泰國風景優美，不論種植什麼東西都能獲得良好的結果，她自己曾去過很多國家，但是都沒有泰國漂亮，在泰國謀生很幸福。潔歐現在仍然沒有放棄買樂透的習慣，但也坦言，的確沒有以前買的多。