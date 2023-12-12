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火車開了硬要上！印度2寶媽失足　下秒「插進月台縫隙」重傷

▲▼趕火車失足墜月台縫　媽媽被吞前送出懷中嬰兒。（圖／翻攝自YT）

▲火車雖然已經啟動，但是巴吉拉仍試圖跳上火車。（圖／翻攝自YT，下同）

記者王佩翊／編譯

印度一名母親11月12日帶著2名孩子搭乘火車，然而為了趕上已經啟動行駛的火車，她隨即將小孩推上車，並抱著另一個孩子準備上車，沒想到卻失足跌進火車與月台的縫隙中，而她第一時間出於母性本能，用盡全力將懷中嬰兒遞給路人的畫面也被監視器所拍下。所幸該名母親雖然身受重傷，但仍成功撿回一條命。

▲▼趕火車失足墜月台縫　媽媽被吞前送出懷中嬰兒。（圖／翻攝自YT）

根據印度媒體Kamadenu Tamil報導，來自北方邦的27歲婦女巴吉拉（Gayatri Bagira)11月與數十名親戚一同趁著印度傳統節慶排燈節時，搭火車到泰米爾納德邦旅遊。兩夫妻12日凌晨帶著2名孩子與其他家人一同前往蒂魯普爾火車站，並準備搭乘夜間火車前往清奈。

12日凌晨2時55分左右，一家人預計搭乘的火車停靠在蒂魯普爾火車站的第二月台，然而等到火車進站後，他們才發現自己搞錯火車月台，等待的位置距離火車還很遠。

兩夫妻隨即開始奔跑，然而火車卻早已緩緩啟動，一時心急的巴吉拉先將其中一名較大的孩子推上火車，隨後抱著嬰兒也準備一起跳上行駛中的火車。誰也沒想到巴吉拉竟失足踩空，直接跌進月台與火車間的縫隙。

一旁乘客見狀，立刻上前幫忙，而巴吉拉雖然已經受到重傷，但仍使出吃奶的力氣，將懷中的嬰兒用力往上舉。月台上路人隨即將嬰兒抱起，所幸孩子毫髮無傷。

事件發生後，火車立即停駛，然而巴吉拉的右手臂與腰部仍然受到重傷，並被送往醫院治療。

 
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