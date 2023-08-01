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「網購包裝減量指引2.0」啟動　目標2026年減9萬噸

▲▼「網購包裝減量指引2.0」啟動，東森購物等22業者獲認證標誌。（圖／記者許敏溶攝）

▲「網購包裝減量指引2.0」啟動，22業者獲認證標誌。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環保署今（1日）正式啟動「網購包裝減量指引2.0」，並公布22家業者取得「網購包裝減量標誌」。環保署表示，網購增加是全世界趨勢，但希望業者透過包材減量與回收再利用等措施，達到包裝減量，希望2026年達到網購包裝重量減少9萬公噸，2030年包材減量率達到50％。

環保署從2019年起，推動「網購包裝減量指引」，輔導業者加入「網購包裝減量聯盟」，許多知名大型網購業者紛紛投入響應，其中網購減量聯盟的出貨量約占全國 B2C 網購出貨量近6成。

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為促使持續包裝減量推動，環保署公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」， 今年7月正式實施後會同地方環保局啟動抽查，確認業者的作業標準流程、輔導建立自主管理作法。

▲▼「網購包裝減量指引2.0」啟動，東森購物等22業者獲認證標誌。（圖／記者許敏溶攝）

▲「網購包裝減量指引2.0」啟動，東森購物等22業者獲認證標誌。（圖／記者許敏溶攝）

環保署今天在主秘葉俊宏主持下，啟動「網購包裝減量指引2.0」，並頒發「網購包裝減量標誌」給22家業者，其中東森購物從2022年推行循環袋包裝出貨與郵政系統合作回收使用，今年再推行再生原料摻比30%可二次使用的環保便利袋，加上在紙箱、封箱膠帶使用量年減11%，加上緩衝材使用量年減23%而取得標章。

環保署主秘葉俊宏指出，網購增加是全世界趨勢，網購數量只會增加、不會減少，希望網購包材可以減少，並思考如何讓包材循環再利用。環保署已經公告網路減量法規，最期待的是業者開發出自己網購減量包裝程序，希望在2026年達到網購包裝重量減少9萬公噸，2030年包材減量率達到50％。

對於如何讓網購包裝減量，葉俊宏建議，首先從包裝材質盡量使用回收紙、回收塑料。其次是包裝與產品重量比例能減少，用最少包裝達到網購服務目的。第三是讓包裝箱子縮小，達到商品最適等包裝，不要讓消費者驚奇，買小東西卻用大包裝，這是最浪費的。

▲▼「網購包裝減量指引2.0」啟動，東森購物等22業者獲認證標誌。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼「網購包裝減量指引2.0」啟動，業者展示相關環保包材。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼「網購包裝減量指引2.0」啟動，東森購物等22業者獲認證標誌。（圖／記者許敏溶攝）

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