降低燒金紙造成空污 　環保署研擬開發單位助寺廟換環保金爐

▲為減少燒金紙造成空污，環保署將研擬由開發單位幫助更換環保金爐或防制空污設備。（示意圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

燒紙錢已深植民間信仰，但燒紙錢卻會產生二氧化碳與多種有毒性致癌物。為降低燒金紙後產生黑煙與空污影響，環保署目前研擬新增金爐為抵換項目，開發單位可透過協助寺廟更換環保金爐，或加裝金爐的空污防制設備，作為開發行為的空污增量抵換項目，預計下周討論，若順利的話，希望今年底可以實施。

拜拜順便燒金紙，已經成為民間信仰一部份，但根據環保署空保處研究資料顯示，每燒1公斤紙錢，就會產生1.5公斤二氧化碳，並釋放出一氧化碳和具有揮發性的苯、甲醛與細懸浮微粒等多種具有毒性的致癌物質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管目前已經勸導民眾使用環保金紙或金紙集中燃燒，但為了進一步降低燒金紙後產生黑煙，環保署正研擬針對開發需求單位，協助寺廟更換環保金爐或加裝金爐空污防制設備，抵換開發行為空污增量項目。

環保署表示，為減輕開發所造成空污，環保署設有審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則，目前正在研擬修正此原則，由於金紙燃燒後的黑煙也算是逸散污染源，故新增項目是為紙錢專用金爐，設置污染防制設備作為抵換來源，也就是上述的幫助寺廟更換環保金爐或加裝金爐防制空污設備。

環保署指出，上述原則將於下周進行研商，其中還包括擴大老舊車輛的年限定義，由原本15年縮短為10年，另鼓勵船舶停靠港區時，使用岸電而非自行發電，若順利的話，希望能在今年底前實施。