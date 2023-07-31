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立委控前督察總隊長上班時間約女下屬泡溫泉　環保署：有先請假

▲▼立委陳椒華舉行記者會公布環保署之狼性騷慣犯姓名。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳椒華舉行記者會指控環保署前督察總隊長李健育是性騷慣犯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

時代力量立委陳椒華日前指控環保署前督察總隊長李健育涉及性騷，今（31日）再召開記者會直指李健育不但是性騷慣犯，還在上班時間和已婚女員工到溫泉旅館幽會泡溫泉，批評署長張子敬包庇，應即刻停職調查，不該接任政務委員。環保署回應，相關檢舉案均秉公調查，絕無包庇情事。

陳椒華今出示多封檢舉函，檢舉人曾在2018年、2019年、2020年多次向時任行政院長蘇貞昌、張子敬及監察院檢舉李健育的不良事蹟，以及李健育在上班時間幽會的照片與影片等相關證據，但行政院、監察院、環保署均置之不理，張子敬自2019年1月14日起接任環保署署長，且擔任副署長10餘年，涉嫌包庇下屬，應立即停職接受調查，更要知所進退，別再貪戀政務委員高位，讓行政院蒙羞。

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環保署發布新聞稿回應，經查行政院於2019年2月22日移交匿名檢舉李健育疑有指定中區環境督察大隊女同仁當私人秘書並陪吃午餐等不當行為，經環保署政風室調查未獲相關具體違法事證存查。

另監察院於2020年2月27日交付環保署調查有關李健育遭指訴利用上班時間與女下屬員工幽會一案，經政風室調查指出，被檢舉的2人在2019年6月13日、7月15日均是事先以私人行程為由請假，獲准後赴溫泉會館，且尚查無接受環保業者餽贈招待而涉有不法的具體證據，當時署長張子敬已予勸誡應注意個人言行。

環保署強調，上述兩起檢舉案皆依行政院、監察院交查內容查察並予查復，無所謂署長知情包庇情況；環保署表示，該檢舉案均為匿名檢舉，無法回復檢舉人，但仍秉公處理，並回復監察院查報結果在案，絕無外界質疑包庇情事。

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