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9縣市大雨特報！「雨彈升級」各地迎豪雨、大雷雨時段出爐

▲▼受卡努颱風外圍環流影響,北北基今日放颱風假，淡水老街整日風雨雖未有明顯增強，但雨勢不斷,老街商家大多未營業，河岸旁只有少數三兩遊客。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲今日中南部整天有雨，北部、東半部午後有雨 。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日中南部依然有陣雨或雷雨，且可能出現局部大雨或豪雨，北部、東半部留意午後局部雷陣雨。明後兩天水氣增加，雨勢更強、雨區增廣，從今日深夜到明日清晨至上午是嘉義以南降雨最猛烈的時段，而中部以北、尤其北部山區則是午後會有局部大雷雨，周六各地降雨趨緩。

氣象局預報員謝佩芸表示，今日中南部容易有陣雨，偶爾會出現較大雨勢，上午在彰化、嘉義以南持續有陣雨，其他山區、東半部則是午後留意雷陣雨。各地溫度均高，中北部到東北部33-34度、南部及花東31-32度。

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氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今日中南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲▼颱風卡努（左）、蘭恩（右）最新路徑預測。（圖／氣象局）

▲颱風卡努（左）、蘭恩（右）最新路徑預測。（圖／氣象局）

明後天華南一帶的水氣移入，導致降雨更劇烈，雨區也會增加，從今日深夜到明日清晨至上午，嘉義以南會有明顯雨勢，明日可能出現局部豪雨。中部以北尤其北部近山區則是在午後會有局部大雷雨。

周六以後水氣減少，整體雨勢趨緩，雨勢減小、降雨時間縮短，但中南部清晨到上午仍有陣雨，其他地區多雲到晴且午後有雷陣雨。

卡努颱風目前位於日本九州南側，今天通過九州西方海面，明日進入南韓。蘭恩颱風位於日本東南方海面，距離台灣非常遙遠，未來朝向日本移動，下周可能影響日本天氣。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

大雨特報
影響時間：09日上午至09日晚上
＊大雨：臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

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