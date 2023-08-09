比雙颱更要堤防它　明後下更大恐致災雨

▲目前西北太平洋有卡努颱風、蘭恩颱風。（圖／翻攝typhoon2000）



記者陳俊宏／台北報導

卡努颱風、蘭恩颱風和將被命名的「朵拉颱風」皆不影響台灣，但台灣要注意西南季風帶來的水氣！氣象專家吳德榮提醒，今天到周五要防致災降雨。天氣風險公司總經理彭啟明則說，周四、周五水氣增多，局部大雨機率升高。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周五西南季風略減弱，但水氣多，大氣仍很不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生的機率，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），應持續注意連日多雨而致災（坍方、落石、土石流）。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮指出，周六、周日水氣略減，大氣仍不穩定，西半部午後有局部陣雨或雷雨的機率；下周一、下周二水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率又再提高。

彭啟明在臉書說，周四、周五水氣增多，陣雨或雷雨增加，局部大雨機率升高；周末太平洋高壓增強，降雨範圍縮減，整體雨勢減小；西太平洋有兩個颱風蘭恩、卡努，未來還有一個從東太平洋跨換日線而來的8號颱風，蘭恩向日本移動，卡努將直撲韓國，近期赴日韓者需關注颱風動態。

中央氣象局預報員曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，蘭恩颱風預估周六增強為中颱，而位於東太平洋的Dora颶風，大約周六會跨過換日線，將被命名為颱風，但這兩個系統都離台灣很遠，不會影響台灣。

▼雙颱不影響台灣。（圖／翻攝彭啟明臉書）

