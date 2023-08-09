今起防劇烈天氣！蘭恩「最新各國路徑」　變中颱時間曝

▲目前西北太平洋有卡努颱風（左）和蘭恩颱風（右）。（圖／翻攝typhoon2000）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（9日）至周五降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生機率，伴隨劇烈天氣。中央氣象局預報員曾昭誠表示，蘭恩颱風預估周六增強為中颱，但不會影響台灣。而最新各國官方預報也出爐。

▼最新各國官方預報蘭恩颱風動向。（點圖可放大／NCDR）

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吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱卡努今日中心通過九州西側海面、侵襲九州，周四侵襲韓國；輕颱蘭恩向西轉西北，朝日本前進，未來5天仍未觸及日本；另外，颶風Dora周六前後將跨過東經180度換日線，作業上會被收編為第8號颱風，但不宜稱之為在西北太平洋生成的，此三颱相距太遠，各行其是，既不共舞亦不侵台。

▼雙颱皆不影響台灣。（圖／氣象局）



吳德榮提醒，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周五西南季風略減弱，但水氣多，大氣仍很不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生的機率，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

吳德榮指出，周六、周日水氣略減，大氣仍不穩定，西半部午後有局部陣雨或雷雨的機率；下周一、下周二水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率又再提高。

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，蘭恩颱風預估周六增強為中颱，而位於東太平洋的Dora颶風，大約周六會跨過換日線，將被命名為颱風，但這兩個系統都離台灣很遠，不會影響台灣。