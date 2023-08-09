出國注意！雙颱撲日韓「最新動態曝」　飛南韓、東京等航班恐受阻

▲卡努（左）、蘭恩颱風將會影響日韓天氣。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

颱風卡努今日通過日本九州以西海域，明日登陸南韓，而颱風蘭恩則有機會在下周一到周三侵襲日本關東、中部、東北等地區，屆時東京、千葉、埼玉等知名觀光縣市都會受到颱風影響，若有出國旅遊的計畫需留意航班動態資訊。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，卡努颱風今日通過日本九州以西海域，在日本東方的太平洋高壓導引下，正逐漸加速北上中，明天(10)上午將登陸南韓，周五(11)穿越北韓，周六(12)抵達中國東北。

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蘭恩颱風也受到日本東方的太平洋高壓導引，未來36小時大致偏西進行，預計周五(11)抵達高壓西南側之後就會逐漸北轉。根據資料研判，有機會在下周一(14)至三(16)之間，侵襲日本關東(如東京、千葉、琦玉等)、中部(靜岡、新潟、富山、名古屋等)、東北(山形、青森、秋田等)地區。

颱風論壇提醒，颱風路徑還有修正空間，需視高壓強弱而定，高壓越強，影響日本的範圍越大。提醒下週前往日本的朋友務必注意颱風動態。

氣象局預報員謝佩芸表示，卡努颱風目前位於日本九州南側，今天通過九州西方海面，明日進入南韓。蘭恩颱風位於日本東南方海面，距離台灣非常遙遠，未來朝向日本移動，下周可能影響日本天氣。