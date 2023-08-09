泰王次子「遭流放27年」突回國！　長公主昏迷、小王子疑自閉症

▲瓦差勒宋突然現身泰國，引發關注。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

泰王瓦吉拉隆功次子瓦差勒宋自1996年連同母親與兄弟一同被流放海外，然而如今卻被發現，他時隔27年終於重新踏上故土。由於泰國長公主2022年底因突發心臟病昏迷，擁有第一繼承權的小王子提幫功自小就被懷疑患有自閉症或學習障礙，因此瓦差勒宋的現身，也引起關注。任職於美國紐約律師事務所的瓦差勒宋日前返回曼谷後，到訪受到王室支援的貧民窟兒童照護基金會，不過目前王室並未對此發表回應。

瓦差勒宋的母親余娃提達與泰王瓦吉拉隆功育有4子1女，然而5人全都是在瓦吉拉隆功與第1任妻子宋詩哇麗公主婚姻中生下的私生子女。瓦吉拉隆功與曾為演員的余娃提達1994年結婚，但是1996年女方遭控不忠，因而「被離婚」。當時除了幼女希里萬瓦里公主，余娃提達與4名兒子一起被流放海外。

▲瓦差勒宋拜訪由泰國王室援助的兒童照護基金會。（圖／路透）



包含瓦差勒宋在內，余娃提達與孩子們被流放後先是居住在英國，後來長期定居美國紐約，而瓦差勒宋目前則任職於美國紐約律師事務所。他日前時隔27年首次返泰，並在8日出席由王室援助的貧民窟兒童照護基金會所舉辦的活動。他在接受媒體訪問時首次回應，「能夠回國宛如美夢成真。」

儘管瓦差勒宋與其餘4名兄弟姊妹沒有王室頭銜，也不具有繼承資格，但突然回到泰國，仍讓外界震驚不已。事實上，泰國長公主帕差拉吉帝雅帕自2022年12月突發心臟病後便陷入昏迷，而被視為第一繼承人的提幫功王子自小就被傳有先天性學習障礙與自閉症，因此瓦差勒宋返泰後的一舉一動仍備受關注。目前71歲的瓦吉拉隆功尚未冊封王位的法定繼承人。

瓦吉拉隆功有過4段婚姻，並育有7名子女，雖然泰國已在1935年廢除一夫多妻制，但是瓦吉拉隆功2019年5月娶了第4任妻子後，又在同年7月冊封泰國皇家護衛隊女少將詩妮娜為「昭坤帕」（王妃）。