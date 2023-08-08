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加拿大男來台首日領錢卡關　警吃住一手包！隔天再幫搞定錢事

▲加拿大籍男子來台旅遊因金融卡無法領現金而徘徊街頭。（圖／桃園警分局提供）

▲加拿大籍男子來台旅遊因金融卡無法領現金而徘徊街頭。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

加拿大籍的威廉先生前晚搭機來台旅遊，到桃園市區第一件事找ATM領錢，卻發現金融卡無法使用，嚇得他趕緊向路人求助並向警方報案，員警發現因威廉先生所持金融卡的發卡銀行在國內沒有分公司，導致無法跨行提領現金。員警將他帶返所，並自掏腰包提供餐點及安排旅館給他住宿，翌日帶往銀行，由威廉的家人從加拿大匯款至銀行再提領現金，才讓這趟旅遊危機解除。

▲員警帶往銀行請家人匯款來台才解決問題。（圖／桃園警分局提供）

▲員警帶往銀行請家人匯款來台才解決問題。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局龍安派出所員警陳展源及黃泓翔6日晚接獲通報，有名外國男子不會說中文在街頭徘徊，於是立即趕往瞭解。據威廉先生表示，之前到日本等國家旅遊，均可直接操作ATM提領當地貨幣，所以認為來台旅遊再提領新臺幣即可，沒想到剛下飛機就出狀況，因天色已晚，且假日金融機構均已休息，導致求救無門。

員警先將威廉先生帶返所內休息，自掏腰包提供餐點，另聯繫安排旅館住宿，費用由陳員先行墊付，翌日早上兩位員警到旅館接威廉先生到金融機構查詢，原來他所持金融卡的發卡銀行在國內沒有分公司，導致無法跨行提領現金。

經員警及行員溝通協助，威廉先生的家人由加拿大匯款至銀行再提領現金，才讓這趟旅遊危機解除，員警最後送他至火車站搭車北上。告別時威廉先生握著陳員的手開心的說thanks，員警也報以燦笑，助人兼做國民外交的開心不言而喻。

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