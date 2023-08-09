補習班狼師伸手入衣摸少女胸！她嚇到不想再去





▲女童遭補習班老師摸胸，嚇到不想再去。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某補習班黃姓老師，2020年間輔導一名小六女童時，趁著女童前來桌邊檢討的機會，自上衣下襬伸手進少女衣服內撫摸胸部。女童嚇呆，之後因心理壓力過大，甚至跟母親說不想再去補習班，母親追問後得知上情，提出告訴。一二審均將黃男判刑8月，全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

判決指出，黃男為台北市中山區某補習班老師，被害女童在該補習班內多年。案發於2020年4月間某個周六下午，當時為期中考前一個周末，女童為了加強課業前往補習班寫數學與國語考卷。寫完數學考卷後，女童持考卷到黃男的辦公桌前，黃男竟利用指導的機會，將手伸入女童上衣的下襬，撫摸女童的胸部；黃男更順勢向下撫摸女童大腿內側。

女童被侵犯後嚇呆，回到座位趕緊將作業寫完，而後倉皇離開。回到家中後，女童一直覺得壓力很大，過了幾天，終於忍不住向母親表示，不想再去補習班。母親直覺有異，深入查問後，女兒大哭，母親才知道女兒被狼師侵犯，因此報警提告，黃男遭檢方提起公訴。

法院審理時，黃男否認犯罪，辯稱並未侵犯女童，還說女童因為「不想要繼續上補習班才誣陷我！」律師更說女童曾因父母問題在教室崩潰大哭，還「自我催眠不斷解讀將老師交代課業的範圍做其他的幻想。」強調女童證詞不應採信。

不過女童證稱：「我那時候傻住了，很可怕，我只想趕快離開安親班。」另外法院也傳喚當時幾位證人，證明女童遭侵犯後數日內，情緒極差，經常哭說不想去補習班。法院因此認定黃男有罪，一二審均將他判刑8月。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。