　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快儲水！桃園、龜山兩區16里逾3萬戶　8／19停水16小時

▲配合台電施工，桃園、龜山兩區16里逾3萬戶8/19停水16小時

▲配合台電施工，桃園、龜山兩區16里逾3萬戶8/19停水。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經濟發展局8日指出，自來水公司第二區管理處配合台電公司辦理69kV松樹-介壽線遷移改建停電施工合併『大湳系統送龜山林口複線工程-管(三-1)』，預計於8月19日6時起至22時止，進行16個小時的施工停水，請民眾預先儲水備用。

為儘早提供用水需求，經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，本次停水影響範圍如下，停水戶數約34,528戶，降壓戶數約57,250戶。

▲配合台電施工，桃園、龜山兩區16里逾3萬戶8/19停水16小時

▲配合台電施工，桃園、龜山兩區16里逾3萬戶8/19停水。（圖／經發局提供）

停水區域如下：
桃園區/大樹里、建國里、福安里、豐林里、大豐里、武陵里、福林里、雲林里、文明里、文化里、玉山里、南華里、萬壽里、南門里、大林里。
龜山區/山德里(山鶯路雙號側、山鶯路1巷、2巷、3 巷、130巷、山鶯路將軍巷等沿線巷弄)。
龜山工業區：縱貫鐵路以西 桃園後站方向。 降壓區域如下：
桃園區/寶山里、寶慶里、中和里、成功里、西湖里、瑞慶里、寶民里、東門里、大興里、三民里、中寧里、忠義里、青溪里、春日里、長美里、民生
里、北門里、同德里、寶安里、明德里、大業里、朝陽里、文昌里、東山里、西門里、福元里、泰山里、永興里。

ET快訊
快訊／埔霧公路又斷！才灌漿搶通　再塌畫面曝
快訊／黃捷正式加入民進黨
快訊／全爛了！高雄白車迴轉遭BMW撞上
快訊／郭台銘感動哭了　「2位神秘嘉賓」驚喜現身
鄭家純住日本瘦了！　胸部摘除「3顆囊腫」
快訊／仁愛鄉恢復上班！　仍停止上課
三溫暖約砲　他竟偷拔保險套射了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民力無窮　台南市做工行善團協助修整門窗加入防疫行動

結合民力「民雄打詐隊」成軍　 警民合作全面反擊詐騙

翁章梁城市高峰論壇　分享高齡友善城市經驗

「土壤及地下水保護創意短片徵選」　總獎勵超過50萬

66歲翁外出採購卻熱到昏倒路邊　巡邏警熱心助其平安返家

首屆台東冰咖啡創意大師賽開賽　今起線上收件

民雄分局強化警銀合作　實施「金融機構攔阻詐騙演練」

竹市森林動物健走趴8／20登場　變裝參加還可抽大獎

勞動部獎勵金　幫助中高年父親重返職場

天下城市高峰論壇　竹市府分享人本交通成功經驗

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

民力無窮　台南市做工行善團協助修整門窗加入防疫行動

結合民力「民雄打詐隊」成軍　 警民合作全面反擊詐騙

翁章梁城市高峰論壇　分享高齡友善城市經驗

「土壤及地下水保護創意短片徵選」　總獎勵超過50萬

66歲翁外出採購卻熱到昏倒路邊　巡邏警熱心助其平安返家

首屆台東冰咖啡創意大師賽開賽　今起線上收件

民雄分局強化警銀合作　實施「金融機構攔阻詐騙演練」

竹市森林動物健走趴8／20登場　變裝參加還可抽大獎

勞動部獎勵金　幫助中高年父親重返職場

天下城市高峰論壇　竹市府分享人本交通成功經驗

陝西造價7億大橋「一吹就倒」通車才半年！200公尺護欄爛成碎片

陸媒：香港爭搶中國大陸菁英　但難提供高薪職位

開心吃藥燉排骨慘了！他騎車外出遇車禍　酒測超標又謊報身分　

水上光影浪漫登場！高雄「2023美濃水圳漫旅藝術節」9／9活動開跑

玖壹壹師弟自爆「街頭追砍角頭」認：有付出代價

媒體人分析賴清德專訪目的　「化解英系心結、撕掉台獨標籤」

見警上門全奔頂樓逃竄　雲林7違法移工解送收容

不只青安！這房貸補貼限期8月申請　房仲：不無小補

民力無窮　台南市做工行善團協助修整門窗加入防疫行動

卡努、蘭恩雙颱共舞！彭啟明：不稀奇，要拚五颱也不是沒機會

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

地方熱門新聞

全台唯一不粉紅　寶雅3年後掛回招牌

狂雨奇景！斑馬線漂走了鄉民傻眼

雇主聘用高齡勞工最高可領18萬補助

最高關公神像重現　威天宮舉行安座大典

彰化清潔隊挺進雲林　支援古坑大清消

快訊／高雄市3里恢復正常上班上課

居民6天吞34張罰單　里長廣播痛罵檢舉達人

林右昌連2天挺進廬山災區

慶祝Xpark 3周年 吉祥物LEO & LINA來台與眾同樂

行善不能等　陳財寶再捐贈復康巴士

廬山21人溜過繩索脫困　驚險畫面曝

2024台灣燈會召募3500名志工

桃園、龜山區16里逾3萬戶　8/19停水16小時

「關山米乖乖」熱銷　農會再推「脆加」

更多熱門

相關新聞

台東展區將展現客家與原民共融

台東展區將展現客家與原民共融

以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主題的「2023世界客家博覽會」，即將於11日起至10月15日在桃園盛大登場。台東縣規劃以「客家‧原鄉‧新故鄉」為台東展區主題。

桃園站前中正路亮點聚焦　宜雄盛場二期動土大典

桃園站前中正路亮點聚焦　宜雄盛場二期動土大典

桃園「唯一民選區長」過世！

桃園「唯一民選區長」過世！

越南法國麵包風暴擴大！　衛生局開罰54萬

越南法國麵包風暴擴大！　衛生局開罰54萬

蝸居小套房　男繳不出3000罰款執行署送暖

蝸居小套房　男繳不出3000罰款執行署送暖

關鍵字：

桃園經濟發展局桃園龜山停水

讀者迴響

熱門新聞

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

國泰CUBE卡權益大調整！　「1類別」熱門通路全掰了

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

靜宜女大生追愛4個月現況曝　警發出警告說話了

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

快訊／洪詩宣布懷孕！

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

情敵談判「弟神隱」！哥慘淪出氣包被活活打死

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

大谷翔平本季第15盜　成為大聯盟第一人

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面