快儲水！桃園、龜山兩區16里逾3萬戶　8／19停水16小時

▲配合台電施工，桃園、龜山兩區16里逾3萬戶8/19停水。（圖／ET資料照）
記者楊淑媛／桃園報導
桃園市政府經濟發展局8日指出，自來水公司第二區管理處配合台電公司辦理69kV松樹-介壽線遷移改建停電施工合併『大湳系統送龜山林口複線工程-管(三-1)』，預計於8月19日6時起至22時止，進行16個小時的施工停水，請民眾預先儲水備用。
為儘早提供用水需求，經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，本次停水影響範圍如下，停水戶數約34,528戶，降壓戶數約57,250戶。
▲配合台電施工，桃園、龜山兩區16里逾3萬戶8/19停水。（圖／經發局提供）
停水區域如下：
桃園區/大樹里、建國里、福安里、豐林里、大豐里、武陵里、福林里、雲林里、文明里、文化里、玉山里、南華里、萬壽里、南門里、大林里。
龜山區/山德里(山鶯路雙號側、山鶯路1巷、2巷、3 巷、130巷、山鶯路將軍巷等沿線巷弄)。
龜山工業區：縱貫鐵路以西 桃園後站方向。 降壓區域如下：
桃園區/寶山里、寶慶里、中和里、成功里、西湖里、瑞慶里、寶民里、東門里、大興里、三民里、中寧里、忠義里、青溪里、春日里、長美里、民生
里、北門里、同德里、寶安里、明德里、大業里、朝陽里、文昌里、東山里、西門里、福元里、泰山里、永興里。
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