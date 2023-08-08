明雨更猛！連迎3天豪雨彈　颱風蘭恩會更強「估周四轉中颱」

▲台灣受西南風影響降雨明顯。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

明日仍受西南風影響，中南部降雨更加明顯，且可能有局部豪雨，周四、五水氣更多，整個西半部都可能有短延時局部大雨，周六以後水氣減少，整體雨勢終於將趨緩。另颱風蘭恩未來持續增強，可能在周四以後發展為中度颱風，並持續往日本靠近，下周抵達日本本島。

氣象局預報員趙竑表示，明日中南部有局部短暫陣雨或雷雨，也可能有局部短延時大雨，南部降雨更加明顯，有可能出現局部豪雨，北部、東南部則有局部短暫陣雨，其他地區多雲午後有雨。

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▲未來天氣趨勢。（圖／氣象局）



周四、五水氣更多，西半部都會有局部短暫陣雨或雷雨，伴隨短延時局部大雨，其他地區多雲到晴，午後有雷陣雨。

未來一周溫度依然偏高，周五以前因雲量較多且有雨，各地高溫30-34度，周六以後水氣減少，天氣更晴朗，高溫上升至32-35度，每日局部地區都可能出現36度以上高溫。

另外颱風蘭恩將持續增強，預計周四、五可能發展為中度颱風，未來往西北移動，預計下周接近日本本島，不過路徑不確定性高，屆時若要日本旅遊的民眾要多加留意。

▲海面上有卡努（左）、蘭恩（右）颱風發展中。（圖／氣象局）

▲蘭恩颱風將增強為中度颱風。（圖／氣象局）