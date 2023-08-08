「每天居家、有颱風得上班」願意嗎？全場激動一面倒：不用想

▲如果每天居家上班，颱風天一樣要工作願意嗎？（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

每每有颱風要襲台時，幾乎都會有人開話題，熱烈討論會不會放颱風假。就有網友發起選項，讓其他人來個殘酷2選1，一是「每天都可以居家上班，但遇到颱風天也必須上班」，二則是「每天去辦公室報到上班，但颱風天照放不用做」。貼文曝光後，眾人選擇超明顯一面倒。

一位網友在PTT的WomenTalk發起閒聊，「聊聊上班這件事」，給出選項讓其他人「殘酷2選1」。不過，大票人毫不猶豫就選1，「颱風假一年都放不到一天」、「上周四也第一次遇到1，還是會羨慕」、「選1才划算」、「這很明顯1」、「當然1，每天尖峰通勤簡直地獄」、「北部人我選1」、「當然1，每天通勤很累欸！」

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有上班族不禁直吐槽，「肯定1啊！不知道多久才放一次颱風假」、「這有殘酷嗎……秒選一不用想。」也有網友笑呼，雖然想選1，不過7、8月的時候，會想為了吹冷氣到公司上班。

另外，少數選2的人則說，「2，這樣下班回家才會有『終於回家了』的感覺」、「辦公室，因為有冷氣、冰開水和衛生紙」、「2啊！設備都在公司。」還有網友指出，「台商很難，說居家的也都是至少幾天進公司那種，沒有全居家的」、「我目前是2，颱風也放假，但是吼……隔天馬上被摳去加班。」