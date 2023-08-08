Netflix「1功能」抓包男友裝忙　妹子怒：其實都在追劇！兩派戰翻

▲原PO抓包男友休假看劇，卻不回訊息。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，男友最近每天都說工作很忙，某天假日，男友一整天都沒有消息，剛好最近同事推薦一部劇《偷偷藏不住》，想確認一下男友看到哪一集，到Netflix觀影動態一看，發現男友當天居然已經看了5集，讓她超傻眼，工作很忙沒空回女友訊息，卻有時間追劇，有了想分手的念頭。

原PO在Dcard上發文，男友最近狂抱怨工作忙，甚至還得留下來加班，周末時男友會睡到中午，若要加班則會下午進公司，但當天到下午4時男友都沒有傳訊息，「也不知道是起床了沒還是在忙？」剛好想起最近兩人要一起追劇，於是到Netflix觀影動態查看男友的進度。

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沒想到男友沒回訊息，卻默默看了5集，她氣炸，「這就是跟我說的很忙？今天已經4點了一個訊息都沒有，但已經追了5集劇？這麼忙還可以追劇，然後沒空回女友訊息？」甚至有一天男友還一次追了13集動畫，「然後那天晚上11點跟我說他剛剛睡著了今天太累，啊是工作累還是追劇累？」

原PO心碎表示，「我覺得我的體諒都是屁」，從來不會過問男友的休息時間在做什麼，要追劇或是打遊戲都不介意，工作很累久久回一次訊息也不曾抱怨過，也體諒男友很累，因此很少要求約會，「明明不是遠距離，卻一個月才見面一次，而且幾乎都是我開車去他家找他，結果真相卻是如此」，也有了想分手的想法。

貼文一出，有網友認為原PO管太多，「給他一點空間好嗎，有時候說很忙其實只是想享受一個人的時光」、「好可憐，看個劇還要被情勒，不就是自己一個人比跟你一起舒服」、「這樣就要分手難怪會偷偷看劇，壓力還真大」。但也有人認為，「我覺得不用分手，但可以問他為什麼要用騙妳的」、「一直說很忙結果在追劇？要追就老實說就好了啊，重點是欺騙，不是追劇好嗎」、「如果想要一個人的時間當然可以，但有必要騙或是隱瞞嗎…這感受超差」。