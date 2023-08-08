賴清德稱自身標準高過法律　賴士葆舉「這些事」批：禁不起檢驗

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日接受三立節目專訪時提及，他的標準高於法律，高於民進黨，也高於其他政黨。對此，國民黨立委賴士葆8日批評，這些話完全經不起檢驗，不僅台南市正副議長涉賄選，還有嚴重學倫爭議，且台灣民眾這七年來深受其苦的，就是因為民進黨拿到立法權和行政權，國會過半全面執政。

賴士葆表示，賴清德受訪時提及他的標準高於法律，高於民進黨，也高於其他政黨，甚至用社會觀感來做標準，這些話完全經不起檢驗。他舉例，以眾所皆知的黑金案來看，台南市民進黨長期執政，從民主聖地淪陷為黑道故鄉的形象，政商與黑道掛勾嚴重，正副議長選舉賄選醜聞不斷。

賴士葆指出，正副議長被錄到3千萬及上億的賄款錄音檔，兩人被起訴，民進黨僅將兩人停權3年，不開除黨籍，更不回應外界正副議長重選的呼籲，截至目前民進黨在台南市還是全面執政。在立法院日前修外役監條例的時候，民進黨將菸毒犯放寬可以申請外役監，令各界搖頭，痛批「根本沒有改革黑金的決心，賴清德竟然還敢談社會觀感，真的是不知所謂社會觀感為何物。」

至於學倫問題，賴士葆批評，賴清德採取非常低的標準，只規範擬參選人，以為這樣就是對社會有交代，結果就陸續出包，民進黨前客家事務部主任蔣絜安碩士論文涉嫌抄襲被取消學位，賴清德競辦總幹事潘孟安高師大論文也被爆有54%涉嫌抄襲。

此外，賴士葆直言，行政院副院長鄭文燦的台大國發所論文也涉嫌抄襲被取消學位，但到目前還擔任行政院副院長一職，他質疑「政治人物若不談誠信還剩下什麼？賴清德可否更精準告訴社會，高於民進黨與其他政黨的標準，該如何量化或實踐？」

賴士葆說，賴清德受訪時稱「票數過半、國會過半」是他努力的方向，所以提出民主大聯盟來達成這個目標，但事實上，台灣民眾這七年來深受其苦的，就是因為民進黨拿到立法權和行政權，國會過半全面執政。這幾年在立法院，眼見民進黨立委扮演表決部隊，輾壓式地通過數不清、不公、不法、不義的法案，如果民眾讓這樣的歷史重演就是再次助紂為虐，再次的民主浩劫。