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被檢舉紅燈右轉！他收「罕見0元罰單」　網傻：在台灣是不可能的

▲機車,機車族,待轉區,機車待轉區,二段式左轉（圖／記者季相儒攝）

▲原PO紅燈右轉被檢舉，結果罰單卻顯示0元。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

誰也不想收到罰單，不過一名機車騎士驚呼，6月遭民眾檢舉紅燈右轉，但怪異的是上頭卻標示0元，就連拿出超商刷條碼，也是顯示0元無法繳納，「是要回監理所詢問嗎，還是直接問承辦警察？」文章曝光後，一票網友也看傻笑虧「恭喜您獲得紅燈右轉再來一次使用券」。

一名網友在臉書《匿名2公社》表示，今（8）日收到一張「紅燈右轉」的罰單，上頭註明是民眾檢舉舉發，而違規時間是6月28日下午5點多，但讓原PO匪夷所思的是，「上面打的金額是0元，去超商刷也顯示0元！」而原PO好奇求問該怎麼辦？

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底下網友笑虧「我要暈倒了，0元還開？」「你真幸運」、「賺到」、「燒炷香，謝謝祖先保佑」、「注意看上面有印銘謝惠顧嗎」、「警察沒有免費服務喔，只是晚到，沒有不收錢這種事」、「你第一次被開罰吼？罰單通常要1~2個禮拜才會有顯示出來」、「警察還沒上傳回報吧，應該沒那麼快」、「恭喜您獲得紅燈右轉再來一次使用券」、「勸導單吧」、「在台灣是不可能的」。

事後原PO附上罰單，可見違規事實寫著「駕車行經有燈光號誌管制之路口，紅燈右轉行為」，違反道路交通管理處罰條例53條2項00款「處新台幣0元」。

就有過來人透露，「我遇過一次！記得把單子留著，因為會寄通知單給你，然後要拿你手上0元的單子去做抵消，同時告知有去超商無法繳費」。

▼原PO附上罰單，真的顯示0元。（圖／翻攝匿名2公社）

▲▼ 。（圖／翻攝匿名2公社）

▼網友熱議。（圖／翻攝匿名2公社）

▲▼ 。（圖／翻攝匿名2公社）

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