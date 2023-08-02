彰化男下班與同事暢飲　全身酒味騎車遭攔查...恐吞9萬罰單

▲彰化騎士酒駕被攔查，直呼倒楣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一名50歲周姓騎士，工地下班後揪同事一起喝啤酒吃夜宵談心，返家時全身酒味騎機車又搖搖晃晃，被員警攔查，酒測值高達0.66mg/L，被依涉嫌公共危險罪送辦，並依道交條例第35條規定，開罰 90,000元以下罰鍰；周男稱第一次酒駕就被抓，直呼真的倒楣。

彰化警分局大埔派出所員警於日前深夜巡邏行經大埔路時，發現周男騎乘機車搖搖晃晃，在英士路口一間香店前將其攔下。員警上前發現周姓駕駛人全身酒味濃厚，追問後瞭解其與工地同事因天氣炎熱，相約外出路邊攤喝啤酒吃宵夜，剛剛大快朵頤把酒言歡一番，結束後心想離住處甚近，僥倖騎乘機車回家。

經員警實施酒測竟遠超過標準值（高達0.66mg/L），只好乖乖現場接受酒測，不知道是否是首次遭攔查，酒測器測試呼氣不足，一直測試失敗，在員警指導下終於測試成功，遭員警帶回依涉嫌公共危險罪送辦。

警方表示，周男涉刑法第185條之3不能安全駕駛罪，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金、並依道交條例第35條規定，開罰 15,000元以上90,000元以下罰鍰。

彰化警分局特別提出呼籲，為保障個人及民眾的生命財產安全，請確實遵守「開車不喝酒 酒後不開車」的規定，警方將持續執行取締酒後駕車工作，以遏止民眾酒後駕車違規，防制酒後駕車。

▲酒駕開罰。（圖／翻攝自交通部道安會）