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社會 社會焦點 保障人權

騎士違規迴轉拒攔查逃逸被逮　「逆不要追就好啦」逗笑警

▲通緝男為買檳榔紅燈違規迴轉。（圖／桃園警分局提供）

▲通緝男為買檳榔騎機車紅燈違規迴轉。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

身揹5條通緝的33歲蔡姓男子，6日晚間紅燈違規迴轉買檳榔，為員警攔查違規，蔡男卻丟下一句「挖某拎啦」(我沒喝酒) 催油門逃逸，過程中還差一點被撞，被員警攔查到後竟稱「逆不要追就好啦」，把員警都氣笑了。經查該男子因案遭發布通緝中，員警立即依法將其逮捕解送歸案。

▲▼員警追趕後將蔡男逮捕，查出竟犯5條通緝。（圖／桃園警分局提供）

▲▼員警追趕後將蔡男上銬逮捕，查出竟犯5條通緝。（圖／桃園警分局提供）

▲▼員警追趕後將蔡男逮捕，查出竟犯5條通緝。（圖／桃園警分局提供）

昨日20時50分許，桃園警察分局同安派出所員警蕭暄逸巡邏時，在桃園區經國路發現一名機車騎士違規紅燈迴轉後停在檳榔攤前買檳榔，於是立即上前攔查。員警告知蔡姓騎士(男、33歲)違規事項，請他熄火配合盤查，並先讓蔡男付錢拿回檳榔，未料蔡男卻突然丟下一句：挖某拎啦(我沒喝酒)就逕自催油門逃逸約1百公尺，把機車丟在土地公廟旁逃入公園，過程中還差點被車撞。

由於蔡男但身材胖碩，馬上被蕭員追上。蔡男說，正在通緝中(經查因涉犯詐欺、竊盜、侵占等5案遭發布通緝中)，沒有錢可繳，被逮就死定了。蕭員斥責他為了逃逸剛才差點被車撞，完全不顧他人及自身安全，蔡男竟回說，「逆不要追就好啦」，把員警都氣笑了，全案依法解送歸案。

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