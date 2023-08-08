　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新加坡駐台代表：台灣一直是堅定合作夥伴

▲新加坡駐台代表葉偉傑 。（資料照／翻攝立法院）

▲新加坡駐台代表葉偉傑表示，台灣是新加坡堅定合作夥伴。（資料照／翻攝立法院）

文／中央社記者吳昇鴻台北7日電

新加坡駐台北商務辦事處今晚舉行國慶酒會，駐台代表葉偉傑致詞時指出，在地緣政治緊張局勢等各項挑戰中，台灣一直是新加坡堅定合作夥伴，雙邊在供應鏈韌性等領域的合作取得良好進展，盼持續深化星台關係。

為歡慶新加坡第58屆國慶日，在台北舉行的酒會冠蓋雲集，出席的政要包括總統府資政姚嘉文、外交部長吳釗燮、外交部次長李淳、田中光，以及總統府秘書長林佳龍、國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨秘書長周台竹、親民黨主席宋楚瑜、台北市長蔣萬安等人與會。

吳釗燮致詞時表示，新加坡是台灣新南向政策的重要夥伴，雙邊合作涵蓋經貿、教育、觀光交流，民間互動更為廣泛。

吳釗燮指出，台灣是新加坡第4大貿易夥伴，新加坡則是台灣的第6大貿易夥伴，近年來台灣對新加坡的投資比重也逐漸攀升。

新加坡日前成為第6個與台灣實施互惠自動通關的國家，吳釗燮表示，希望未來雙邊互動能更加便利、更上層樓。

葉偉傑指出，在後疫情時代各個經濟體重啟之時，俄烏戰爭引發的通膨壓力和全球經濟趨緩、地緣政治緊張局勢加劇以及氣候變遷隱憂，都是挑戰的例子。

葉偉傑表示，「齊心向前進」（Onward As One）適用於新加坡如何與世界緊密合作，在風暴中航向光明，而台灣一直是新加坡堅定的合作夥伴。

葉偉傑說，過去3年儘管受疫情影響，新加坡與台灣的貿易額逆勢成長，反映雙邊共生關係。

葉偉傑表示，雙邊在供應鏈韌性的合作也取得良好進展，台灣的農產品出口新加坡穩定增加，提升新加坡食品進口的多元化。

他說，今年初台灣短暫面臨雞蛋供應短缺，新加坡也出口一些在新加坡當地農場生產的雞蛋到台灣，互利互惠歸功於台星經濟夥伴協定（ASTEP）。

他指出，隨著疫情大流行降溫，新加坡和台灣的交流正在積極加溫，例如自去年10月以來，已有8位台灣縣市首長訪問新加坡，探尋合作機會。

葉偉傑表示，儘管飛行航班數量尚未完全恢復，但往返星台旅客人數幾乎已經達到疫情前的水準；感謝各界支持雙邊關係持續發展，盼能深化星台關係。

致詞結束後，葉偉傑邀請全場嘉賓一同依照新加坡飲酒文化，舉杯高喊「飲勝」。

ET快訊
老高元氣大傷！　超慘數據曝光
立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年
福原愛不服強制執行抗告！　江宏傑律師：只好動用警力了
要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝
台北市發錢了！55萬人領1500元　1族群領1萬
快訊／少女時代剛慶16周年　SUNNY證實離開SM娛樂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女間諜落網！　烏國安局粉碎俄暗殺澤倫斯基陰謀

華郵：中國駭客曾攻進日本防衛網絡　驚動美方

影片曝！黑熊「脫困」出沒飛機貨艙　伊拉克航班延誤逾1小時

新加坡駐台代表：台灣一直是堅定合作夥伴

遠距工作「效率低」　連Zoom都要員工回辦公室

歐盟外交首長與王毅通話　稱歐中都盼加強關係

俄軍飛彈襲擊烏克蘭東部公寓　至少5死31傷

投資人關注通膨數據　美股收盤揚升407點

「大法師」奧斯卡金像獎名導佛瑞金逝世　享壽87歲

美台貿易倡議實施法案　拜登簽署生效

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

700萬雕像一推碎成塊　德遊客只願賠7000元

女間諜落網！　烏國安局粉碎俄暗殺澤倫斯基陰謀

華郵：中國駭客曾攻進日本防衛網絡　驚動美方

影片曝！黑熊「脫困」出沒飛機貨艙　伊拉克航班延誤逾1小時

新加坡駐台代表：台灣一直是堅定合作夥伴

遠距工作「效率低」　連Zoom都要員工回辦公室

歐盟外交首長與王毅通話　稱歐中都盼加強關係

俄軍飛彈襲擊烏克蘭東部公寓　至少5死31傷

投資人關注通膨數據　美股收盤揚升407點

「大法師」奧斯卡金像獎名導佛瑞金逝世　享壽87歲

美台貿易倡議實施法案　拜登簽署生效

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」　他親揭奇葩原因…網聽傻了

抓蔡政府「七千億債務不見了」　王鴻薇嗆：是非可這樣顛倒？

史托瑞歸隊明天出賽　張育成連2天未先發位置不保

AI股續強　指標股緯創再漲逾6%相對強勢

憶去年父親節共軍環台軍演　游盈隆：賴清德光談「和平保台」還不夠

載運強鹼槽車暗夜追撞聯結車！西濱苗栗段3連撞封閉3小時

郭台銘將宣布重大消息？　今新書發表會「可納近200人」已額滿

老高585萬訂閱沒掉？「後台超慘數據」曝光　他嘆：已經元氣大傷

福原愛行蹤不明！　一涉刑事下場是「逮捕」…落跑海外罪更重

老高捲抄襲風波元氣大傷！新片倒讚數曝　近三成觀眾反感

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

國際熱門新聞

即／台積電與蘋果協議　吸收晶片缺陷成本

投資人關注通膨數據　美股收盤揚升407點

祖克柏丟對決日　馬斯克：可能先手術

戒酒3年變身正妹　氣場太驚人

家裡冷氣壞掉　夫妻忍4天活活熱死

一覺醒來帳戶多了219萬　客服也嚇到

馬斯克讚巴菲特1項「無腦投資」：報酬高還零風險

美台貿易倡議實施法案　拜登簽署生效

「大法師」奧斯卡金像獎名導佛瑞金逝世　享壽87歲

遠距工作「效率低」　連Zoom都要員工回辦公室

咖啡杯是錄取關鍵　他曝面試隱藏題目

他樂透爽中2.6億　淪落街頭還坐牢

俄軍飛彈襲擊烏克蘭東部公寓　至少5死31傷

知名癌症女醫陳屍家中　享年40歲

更多熱門

相關新聞

南韓屌打台灣！他列5大缺點　網戰翻了

南韓屌打台灣！他列5大缺點　網戰翻了

如果還有一次投胎機會你會選擇到南韓還是台灣？有名網友就表示，台灣現況是「爛到出汁」，以前起手一堆好牌，現在被南韓越拉越開，GDP輸了幾十年就不說了，最近快要追上了，薪水還被人家屌打，南韓基本薪資7到8萬台幣，台灣25k就在說人家物價貴，結果根本沒貴多少。該網友還提到台灣的市容、文化、穿搭，最後總結「在差距這麼大的情況下，正常人都會選韓國吧。」引起網友熱烈討論。

台灣原住民服裝才藝大賽　16族美女展特色

台灣原住民服裝才藝大賽　16族美女展特色

日本前首相麻生太郎今晨抵台

日本前首相麻生太郎今晨抵台

新加坡驚見「素人忍者龜」　疑是極度瀕危海洋生物

新加坡驚見「素人忍者龜」　疑是極度瀕危海洋生物

「當我們望春風—台灣流行音樂90年」特展

「當我們望春風—台灣流行音樂90年」特展

關鍵字：

新加坡台灣葉偉傑

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

雙颱蠢動水彈再轟4天　豪大雨恐致災

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

國泰聯名卡要剪嗎？官方解答

睡覺1習慣更容易得糖尿病！ 美國研究示警

板橋林家「第八代長公子」婚宴直擊　知名母女檔主播坐鎮

張震嶽搶命畫面曝　對溺水男緊急CPR

「立秋」6生肖超旺！

不爽被按喇叭一路追　2男暴走當街砸爛賓士

薔薔被男友懷疑「變性人」氣炸：都啪過了！

今起防劇烈天氣！蘭恩颱風將生成　最新各國路徑曝

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面