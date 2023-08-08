獨／好消息！受困96hrs　馬赫坡6月大男嬰和阿嬤今吊掛下山

▲受困96小時，馬赫坡6月大男嬰今成功吊掛下山。（圖／仁愛原鄉茶道協會理事長劉靜子提供）



記者游瓊華／台中報導

好消息！卡努颱風引進的西南氣流重創南投仁愛鄉，山區多處橋毀路斷。位在廬山後山、馬赫坡的山頂有多位部落民眾受困，當中包括一名6個月大的男嬰。受困96小時，在歷經缺奶粉、缺尿布情況後，今天上午終於脫困，與阿嬤一起被直升機吊掛到廬山溫泉區，等待接送下山。

▲災民從海拔1600公尺的山區徒步7小時下山。（圖／劉靜子提供）



被困在山上的南投縣仁愛原鄉茶道協會理事長劉靜子昨（7）日與其他家人，從廬山後山海拔1600公尺高處，徒步下山走了7小時才抵達廬山溫泉區。劉靜子接受電訪表示，昨天是親戚拿著開山刀，在森林一路闢路走出，中間還涉急流越過河道。另外，原本族人要背著6月大男嬰一同下山，但考量路途危險，只好作罷。

南投縣府表示目前物資還算充足，不少民眾主動寄送物資到仁愛鄉公所等地，為此，縣府為統一處理，公布這次風災捐款帳號，帳號為：台灣銀行南投分行，戶名：南投縣社會救助金專戶，帳號：032038194375。備註欄請指定用於「南投縣卡努颱風災後重建」；如需收據捐款單請註明捐款人姓名、電話、聯絡地址。