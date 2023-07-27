　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北市1歲8月大男嬰離奇死亡　單親媽驚慌：是溢奶

▲▼ 救護車。（資料照／記者戴上容翻攝）

▲北市北投區傳出一起男嬰死亡案。（資料照／記者戴上容翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

離奇！北市北投區昨（27日）下午傳出1名1歲多男嬰溢奶意外，經送醫搶救宣告死亡，醫院依程序通報轄區警方。派出所接獲通報後，立即派員勘查、蒐證等。士林地檢署今（27日）稍早檢察官到場相驗，20多歲母親也依過失致死罪函送偵辦，至於詳細案情有待進一步調查。

據悉，26日中午時，40多歲單親母親指稱孩子因溢奶沒了呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，至於是否因溢奶釀意外，還是有其他原因，檢警將安排擇日解剖，釐清死因。

ET快訊
快訊／屏東春日鄉明停班課！全台停班課一覽
快訊／花蓮明正常上班上課　最新停班課一次看
快訊／1歲8月大男嬰離奇死亡
杜蘇芮路徑又變北恐發「國家警報」！　全台最猛風雨一次看
快訊／台東2村1國小「明停班停課」　最新停班課一覽
29歲正妹YouTuber驟逝！　爆生前遭恐嚇「有兄弟想搞死
快訊／屏東滿州鄉宣布「明停班課」　最新停班課一次看
陳天仁抓包男友「帶小三回家啪啪」！　見激戰畫面氣到發抖
杜蘇芮前夕「帝爺公蛇」現身　民俗專家示警：這2個月要注意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市1歲8月大男嬰離奇死亡　20多歲年輕媽驚慌：是溢奶

網紅「白癡公主」+女警示範防身術！宣導租屋安全、防跟蹤性騷

騙130萬不停手「再匯63萬可拿獲利」　失業男淪車手...這下慘了

騎腳踏車40km遠…雲林男離奇「陳屍嘉義」！倒無水水溝內身亡

男肚子餓採食姑婆芋中毒　嘴巴麻痺口水直流...送醫救回1命

賣韓團IVE演唱會門票「收到錢秒封鎖」20人受害　惡男輕鬆騙10萬

女大生醉到斷片！醒來驚見床頭「空的保險套包裝」崩潰

快訊／拖板車打滑「失控撞護欄」橫擋匝道　國1接88出口封閉

宜蘭大地主過世...留170筆房地產　繼承人付不出1.4億遺產稅

柔道教練交保2年從未道歉！男童母慟：法院不能保護孩子

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

快訊／北市1歲8月大男嬰離奇死亡　20多歲年輕媽驚慌：是溢奶

網紅「白癡公主」+女警示範防身術！宣導租屋安全、防跟蹤性騷

騙130萬不停手「再匯63萬可拿獲利」　失業男淪車手...這下慘了

騎腳踏車40km遠…雲林男離奇「陳屍嘉義」！倒無水水溝內身亡

男肚子餓採食姑婆芋中毒　嘴巴麻痺口水直流...送醫救回1命

賣韓團IVE演唱會門票「收到錢秒封鎖」20人受害　惡男輕鬆騙10萬

女大生醉到斷片！醒來驚見床頭「空的保險套包裝」崩潰

快訊／拖板車打滑「失控撞護欄」橫擋匝道　國1接88出口封閉

宜蘭大地主過世...留170筆房地產　繼承人付不出1.4億遺產稅

柔道教練交保2年從未道歉！男童母慟：法院不能保護孩子

交通部接棒！導遊領隊國考走入歷史

聊天不順「真正問題」揭曉！　他嘆：其實你是會表達的

快訊／北市1歲8月大男嬰離奇死亡　單親媽驚慌：是溢奶

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺：從小吃到大

嘉義縣縣治特區大整頓　環教志工清除菸蒂及積水容器

杜蘇芮路徑又變北恐發「國家警報」！　全台最猛風雨一次看

台東入夜雨勢增強　「市區馬路淹水」讓騎士傻了：前輪消失了

29歲正妹YTR驟逝！2天內2度輕生　爆生前遭恐嚇「有兄弟想搞死妳」

看好轉機需求　長榮航與泰國觀光局簽合作意向書　

長榮航攜手泰國觀光局！簽署合作意向書　拓展全球市場

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

社會熱門新聞

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

即／高雄男颱風天「連人帶車」落海

鳳梨道歉文被洗版！上千人怒喊「當面道歉」

超商浩克尿檢大麻陽性反應！IG神秘數字早露端倪

快訊／彫博刪文！　再發新聲明

鐵棍插千萬超跑玻璃　警：是邱彥翔

彫博前妻私訊被灌爆　她發文怒飆網友：搞清楚狀況

全聯先生酒後射鐵棍刺穿麥拉倫　毀損官司結局曝

大地主留170筆房地產　遺產稅高達1.4億

颱風前揪爬桃園最難山岳！70歲男失聯

慘遭彫博公審含冤2年　保母現況曝

護兒槓店家　醫師娘現身鞠躬道歉

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

紅燈倒數3秒壓斑馬線　駕駛挨罰5400元

更多熱門

相關新聞

出生15天男嬰被野貓叼走　扔下屋頂身亡

出生15天男嬰被野貓叼走　扔下屋頂身亡

印度北方邦傳出剛出生嬰兒被野貓摔死事件，爸媽表示，他們自從15天前生下男嬰後，時常看到一隻野貓出現在家中，雖然他們有警覺到異狀，每次都會把貓趕走，沒想到野貓趁孩子熟睡時偷偷把男嬰叼走。

小黃搶快害貨車險撞上　他氣炸攔車拉人

小黃搶快害貨車險撞上　他氣炸攔車拉人

22歲空軍上兵「半跪姿」猝死　父母怒告5人

22歲空軍上兵「半跪姿」猝死　父母怒告5人

BMW男酒駕撞死婦　雙方拒國民法官參審

BMW男酒駕撞死婦　雙方拒國民法官參審

刑事局全國打詐掃黑逮857人　新局長撂話了

刑事局全國打詐掃黑逮857人　新局長撂話了

關鍵字：

士林地檢署司法相驗北投男嬰榮總

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

不斷更新／颱風假懶人包！台東2村1國小「停班停課」

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

快訊／江宏傑宣布告贏福原愛！　日本法院「判決結果出爐」

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

快訊／認命早起吧！　基北北桃宣布：明天正常上班上課

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

糾結颱風假！專家曝明風險最高縣市

江宏傑眼眶泛紅哭了！

快訊／江宏傑「一輩子見不到怎麼辦」台律師：好幾次看到他的眼淚

鳳梨被爆有女友還射後不理！

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面