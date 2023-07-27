快訊／北市1歲8月大男嬰離奇死亡　單親媽驚慌：是溢奶

▲北市北投區傳出一起男嬰死亡案。（資料照／記者戴上容翻攝）
記者黃宥寧／台北報導
離奇！北市北投區昨（27日）下午傳出1名1歲多男嬰溢奶意外，經送醫搶救宣告死亡，醫院依程序通報轄區警方。派出所接獲通報後，立即派員勘查、蒐證等。士林地檢署今（27日）稍早檢察官到場相驗，20多歲母親也依過失致死罪函送偵辦，至於詳細案情有待進一步調查。
據悉，26日中午時，40多歲單親母親指稱孩子因溢奶沒了呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，至於是否因溢奶釀意外，還是有其他原因，檢警將安排擇日解剖，釐清死因。
▲北市北投區傳出一起男嬰死亡案。（資料照／記者戴上容翻攝）
記者黃宥寧／台北報導
離奇！北市北投區昨（27日）下午傳出1名1歲多男嬰溢奶意外，經送醫搶救宣告死亡，醫院依程序通報轄區警方。派出所接獲通報後，立即派員勘查、蒐證等。士林地檢署今（27日）稍早檢察官到場相驗，20多歲母親也依過失致死罪函送偵辦，至於詳細案情有待進一步調查。
據悉，26日中午時，40多歲單親母親指稱孩子因溢奶沒了呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，至於是否因溢奶釀意外，還是有其他原因，檢警將安排擇日解剖，釐清死因。
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