月嫂邊顧孩子邊吸毒！滿月男嬰毛髮「驗出安非他命」　判決出爐了

▲汪姓月嫂邊帶孩子邊吸毒，滿月不久的男嬰毛髮驗出安非他命、甲基安非他命。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

桃園市一名汪姓婦人2020年間受託擔任月嫂，以每天3,300元的代價幫忙照顧新生兒，沒想到卻邊顧孩子邊吸毒，導致孩子的毛髮也驗出安非他命，氣得新生兒父母一狀告上法院。如今判決出爐，汪女被重判了8年，但孩子的家長仍舊十分擔憂，現在只要看見孩子哭鬧，就會擔心是毒品反應，心中留下了一輩子的陰影。

郭姓女子2019年11月產下了2胎男孩，產後不久就以每天3,300元的價格，聘雇汪姓女子擔任月嫂，她與丈夫還為此空出了主臥室，方便汪女住宿、照顧孩子。

不過，月嫂照顧了好一段時間，夫妻倆卻發現孩子有翻白眼、拉肚子等症狀，讓夫妻倆感到有點不對勁。同年12月間，汪姓月掃請假外出，夫妻倆進入房間打掃，沒想到意外發現主臥裡面有詭異的鑷子、打火石、吸管等物品，因此懷疑汪姓月嫂吸毒，拿到警察機關送驗。

▼汪姓月嫂邊帶孩子邊吸毒，滿月不久的男嬰毛髮驗出安非他命、甲基安非他命。（圖／翻攝臉書）



後來吸管驗出安非他命反應，新生的孩子驗尿則是沒有毒品反應。豈料夫妻倆再將孩子的毛髮送驗，卻真的驗出了甲基安非他命、安非他命等毒品反應，結局令人超崩潰。

警方後來逮捕了汪姓月嫂，依照相關罪嫌起訴，汪女也因為遲遲不認罪，被重判了8年，目前正在接受法律的制裁。不過，儘管月嫂已得到應有的處分，但如今3年過去了，郭女與丈夫只要看見孩子情緒不穩、身體有什麼狀況，都相當害怕是因為吸入毒品所導致，心中恐怕留下一輩子的陰影。