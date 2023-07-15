　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

月嫂邊顧孩子邊吸毒！滿月男嬰毛髮「驗出安非他命」　判決出爐了

▲▼汪姓月嫂邊帶孩子邊吸毒，滿月不久的男嬰毛髮驗出安非他命、甲基安非他命。（圖／翻攝臉書）

▲汪姓月嫂邊帶孩子邊吸毒，滿月不久的男嬰毛髮驗出安非他命、甲基安非他命。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

桃園市一名汪姓婦人2020年間受託擔任月嫂，以每天3,300元的代價幫忙照顧新生兒，沒想到卻邊顧孩子邊吸毒，導致孩子的毛髮也驗出安非他命，氣得新生兒父母一狀告上法院。如今判決出爐，汪女被重判了8年，但孩子的家長仍舊十分擔憂，現在只要看見孩子哭鬧，就會擔心是毒品反應，心中留下了一輩子的陰影。

郭姓女子2019年11月產下了2胎男孩，產後不久就以每天3,300元的價格，聘雇汪姓女子擔任月嫂，她與丈夫還為此空出了主臥室，方便汪女住宿、照顧孩子。

不過，月嫂照顧了好一段時間，夫妻倆卻發現孩子有翻白眼、拉肚子等症狀，讓夫妻倆感到有點不對勁。同年12月間，汪姓月掃請假外出，夫妻倆進入房間打掃，沒想到意外發現主臥裡面有詭異的鑷子、打火石、吸管等物品，因此懷疑汪姓月嫂吸毒，拿到警察機關送驗。

▼汪姓月嫂邊帶孩子邊吸毒，滿月不久的男嬰毛髮驗出安非他命、甲基安非他命。（圖／翻攝臉書）

▲▼汪姓月嫂邊帶孩子邊吸毒，滿月不久的男嬰毛髮驗出安非他命、甲基安非他命。（圖／翻攝臉書）

後來吸管驗出安非他命反應，新生的孩子驗尿則是沒有毒品反應。豈料夫妻倆再將孩子的毛髮送驗，卻真的驗出了甲基安非他命、安非他命等毒品反應，結局令人超崩潰。

警方後來逮捕了汪姓月嫂，依照相關罪嫌起訴，汪女也因為遲遲不認罪，被重判了8年，目前正在接受法律的制裁。不過，儘管月嫂已得到應有的處分，但如今3年過去了，郭女與丈夫只要看見孩子情緒不穩、身體有什麼狀況，都相當害怕是因為吸入毒品所導致，心中恐怕留下一輩子的陰影。

ET快訊
嘉義廟會「發電機爆炸」現場影片曝光！
快訊／嘉義廟會驚傳「發電機爆炸」　17人燒燙撕裂傷送醫
快訊／三重新建案火警「全面燃燒」！近百消防員灌救　恐怖畫面曝
最速飛魚「0.1秒空中突襲」搶走她手機　影片爆紅
2種性病「沒皮膚接觸也會傳播」
快訊／歌迷狂喊這首歌...陳奕迅一聽當場「變臉」
「非種子」女將溫網封后　萬卓索娃首座大滿貫金盃到手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義廟會「發電機爆炸」現場影片曝光！主持人關音樂喊：快打119

快訊／嘉義遶境廟會驚傳「發電機爆炸」　17人燒燙撕裂傷送醫

颱風還沒來「路樹離奇倒」...賓士車頭玻璃、引擎蓋被壓毀

快訊／三重新建案火警「全面燃燒」！近百消防員灌救　恐怖畫面曝

月嫂邊顧孩子邊吸毒！滿月男嬰毛髮「驗出安非他命」　判決出爐了

快訊／三重新建案頂樓晚間火警！濃煙狂竄警消灌救中

快訊／又是139縣道「死亡彎道」　女騎士失控甩飛重傷不治

核一廠旁火燒山！進香團疑「放煙火」點燃火勢　烈焰染紅夜空

快訊／新北十八王公廟旁火燒山　烈焰濃煙竄天！

樂天、富邦女孩也曾挨詐！筠熹、安娜現身說法...喊：別再受騙

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

坐擁湖畔景致、生活機能優勢　澄清湖雙塔地標宅「堅山景仰」

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

嘉義廟會「發電機爆炸」現場影片曝光！主持人關音樂喊：快打119

快訊／嘉義遶境廟會驚傳「發電機爆炸」　17人燒燙撕裂傷送醫

颱風還沒來「路樹離奇倒」...賓士車頭玻璃、引擎蓋被壓毀

快訊／三重新建案火警「全面燃燒」！近百消防員灌救　恐怖畫面曝

月嫂邊顧孩子邊吸毒！滿月男嬰毛髮「驗出安非他命」　判決出爐了

快訊／三重新建案頂樓晚間火警！濃煙狂竄警消灌救中

快訊／又是139縣道「死亡彎道」　女騎士失控甩飛重傷不治

核一廠旁火燒山！進香團疑「放煙火」點燃火勢　烈焰染紅夜空

快訊／新北十八王公廟旁火燒山　烈焰濃煙竄天！

樂天、富邦女孩也曾挨詐！筠熹、安娜現身說法...喊：別再受騙

罔腰術後逛街「遭近距離狂拍」　罕見動怒：極度討厭這行為！

Stellantis「新電動車平台」續航達700km！瑪莎拉蒂、寶獅都受益

戴維斯嘲諷狀元溫班亞瑪太軟　大寶貝：像小鹿斑比或小長頸鹿

戴愛玲當眾「戳范逸臣胸肌」：穿太多　田中千繪坐台下全程看光！

王家梁育兒照「為何老是不穿衣」？許維恩解答背後苦：被噴過很多次

嘉義廟會「發電機爆炸」現場影片曝光！主持人關音樂喊：快打119

喬帥每年都想橫掃4大滿貫金盃　挑戰溫網第8冠平費德勒紀錄

快訊／嘉義遶境廟會驚傳「發電機爆炸」　17人燒燙撕裂傷送醫

颱風還沒來「路樹離奇倒」...賓士車頭玻璃、引擎蓋被壓毀

陳奕迅不忍了當眾噹周杰倫：這後輩太不懂　張學友也被點名

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

社會熱門新聞

海巡少校撿屍醉女　3小時硬上2次慘了

即／騎士中興橋自撞分隔島　頸部爆血當場死亡

核一廠旁火燒山　進香團放煙火釀禍

嘉義廟會驚傳發電機爆炸　17人送醫

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

即／國3樹林段「4車連撞」　回堵6公里

北漂男騎重機自撞亡　腦漿迸出斷頸...父母聞訊淚崩

網傳「阿宏」爽完不付錢丟包台中女　警方還原經過

純按摩沒性交易　桃園男花3000沒爽到火大砸店

快訊／新北瑞芳命案！男「一刀刺死」姊夫後自殘

又是139縣道　女騎士失控甩飛亡

獨／阿宏丟包台中女！他發文「跟照片差太多」曝真相

人父援交145cm國中妹　約公廁拍淫片下場慘

「阿宏」丟包台中按摩妹？　鄉民揪出3疑點

更多熱門

相關新聞

女童被蛇咬「抓蜘蛛吸毒」　結果毒上加毒

女童被蛇咬「抓蜘蛛吸毒」　結果毒上加毒

福建泉州永春縣一名9歲女孩深夜遭蛇咬傷，奶奶以為她是被蜈蚣咬傷，聽了親戚的建議抓來蜘蛛「吸毒」。不過，蜘蛛根本沒有吸毒，反而在傷口上又咬了一口，導致女孩「毒上加毒」，腳整個腫了起來，口腔還大量出血。

毒蟲拒攔查被壓制　警出奇招尋回毒品

毒蟲拒攔查被壓制　警出奇招尋回毒品

老公與朋友妻出軌激戰　被10歲女兒撞見

老公與朋友妻出軌激戰　被10歲女兒撞見

移工兼差快遞安毒月賺2萬被逮

移工兼差快遞安毒月賺2萬被逮

紐約設置吸毒工具販賣機　上線第首日就拿光

紐約設置吸毒工具販賣機　上線第首日就拿光

關鍵字：

月嫂吸毒男嬰安非他命

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Makiyo宣布離婚！　斷開1年婚姻：未來互相給予祝福

李坤城兒爆：爸原追的是林靖恩姐姐！

海巡少校撿屍醉女　3小時硬上2次慘了

選秀歌手女友墜樓亡！家屬首發聲：分手借錢逼刪照

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

師傅說話要聽！　冷氣「加裝1物」：電費狂省8850元

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

即／郭鬼鬼道歉！坦承4大事件：認了有女兒

蔡阿嘎日本街訪又被罵！日文留言湧現：別再來了

ryuchell替兒慶生2天後猝逝　前妻首發聲

泰利颱風生成了！最新路徑曝　今入夜變天「劇烈降雨襲4地」

綠前資深議員游祥耀離世　正義武士持續流傳

Makiyo怒控6罪狀！老公曾「痛哭求原諒」

烏克蘭假冒正妹「約炮」！一票傻兵交出座標　下秒通通遭炸死

更多

最夯影音

更多
疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題
黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面