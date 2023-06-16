放任一同值班的90KG保母悶死嫩嬰！值班保母判刑定讞

▲保母哄小孩入睡，但嬰兒卻遭悶死。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台北市內湖區2019年4月間發生一起保母悶死嫩嬰事件。當時托嬰中心內的廖姓保母，為了使男嬰睡午覺，竟以重達90公斤的身軀，壓住嫩嬰，最後嬰兒窒息死亡。廖姓保母遭判刑3年6月定讞，檢方認為一同值班的蘇姓保母也有刑責，提起公訴，最高法院16日將蘇女判刑1年6月定讞。

本案發生於2019年4月初，內湖康寧路上的某托嬰中心，下午廚工要叫醒趴臥在床上的男嬰，打算餵食副食品時，才發現男嬰面色發紫。男嬰被送醫急救，最後仍不治身亡。經過調閱監視器畫面後，發現托嬰中心內的廖姓保母，先前為了使男嬰睡著，以沉重的身軀壓住男嬰長達20分鐘。男嬰一開始還有掙扎的動作，但最後卻完全靜止。

廖姓保母等男嬰靜止後，起身照顧其他嬰兒，但男嬰就一直沒有醒來。廖女事後被依照過失致死罪嫌起訴，判刑3年6月定讞。檢方認為當時一同值班的蘇姓保母、保母徐姓主任等人，當時有應注意而未注意的過失，因此追加提起公訴。

一審判決蘇女、徐男等人無罪。案經上訴，高等法院二審審理時，蘇女辯稱，該名男嬰並非她照顧，所以自己不需負責；但高院認為，理論上2人應該一同照顧全班共7名嬰兒，雖然2人有責任分工，但仍應該本於2人專職負責一班之中心規定，對他方照顧的幼兒，負起協助照顧之責，隨時注意班內幼兒動態並及時補對方之不足或適時提醒對方。因此，高院認為蘇女也應負責。

高院二審因此撤銷無罪判決，改判蘇女有期徒刑1年6月，徐姓主任仍無罪。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。