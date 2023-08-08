「素食活動卻端和牛」　她分析柯文哲姊妹會爭議：團隊看不懂問題

▲柯文哲出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會。（圖／記者蘇晏男攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲為擺脫「仇女標籤」，民眾黨周末舉行北區姊妹台灣選哲之友會，卻找來舞者穿著窄版短裙的空姐制服熱舞。北市立委參選人苗博雅8日表示，在一場「宣示柯文哲尊重性別平等」的場合，安排扮演空姐熱舞表演，必定讓人質疑，而柯的小弟愛拍馬屁，謊稱「空姐應援」，發言人提油救火、直接打臉「空姐自己想辣」的護航，這就是柯文哲團隊看不懂的問題。

空姐熱舞表演引起不小爭議，空服員工會、婦女新知都發聲明表達不滿，桃園市空服員職業工會顧問林佳瑋表示，民眾黨台北市議員張志豪籌組「空姐應援團」，穿著超級窄裙，鏤空上衣，露胸露腿，上台跳舞表演，自己看到這則新聞憤怒到極點，空服員長期以來被物化、被性化，被要求穿著根本不適合機上執勤的衣服，而這種活動就是在強化性別標籤。

對於相關爭議，苗博雅舉例，吃牛排沒問題。牛排好吃，很多人愛吃。但主辦一個「我愛素食、推廣蔬食」的活動，主辦單位卻現場端出A5和牛，現煎現吃，大喊和牛超級好吃。一定讓人懷疑主辦單位根本草包。

苗博雅指出，更離奇的是，現場號稱A5和牛，事後和牛代理商提出問題，問你這貨源哪來的？是不是膨風？主辦單位又說「這是重組和牛、類和牛，是一門專業，請大家尊重」。主辦單位這樣亂搞，一定會同時引發蔬食愛好者及和牛支持者的不滿，也陷當天來煎牛肉的廚師於不義。看懂了嗎？這就是柯文哲團隊看不懂的問題。

苗博雅分析，總統候選人辦姐妹後援會造勢沒問題，辣妹熱舞沒問題，角色扮演也沒問題。但把這三種全部混合在一起，就會出大問題。總統候選人若標榜進步價值，高舉「性別平等、尊重女性」的大旗，主張進步價值的團體就會來檢驗你是否真的做到位。如果只要求場面熱鬧，大家開心就好，乾脆就講明這場是神明生日，酬神慶典，不要說是總統姐妹後援會。

苗博雅指出，在一場「宣示柯文哲總統候選人尊重性別平等」的場合，安排「扮演空姐熱舞」表演，必定讓人質疑文不對題，不尊重女性空服員。空服員是一種職業，熱舞辣妹也是一種職業。百工百業，行行出狀元，都值得尊重。

苗博雅表示，請專業舞團表演很好啊。主辦單位現場直接講清楚，是找舞者表演，就不會衍生「消費女性空服員」的問題。但可惜柯文哲的小弟愛拍馬屁、吹牛，謊稱「空姐應援」。但表演者不像空服員反而像情趣套裝的衣服，當然會引起真正的空服員團體困惑，這些人真的是空服員嗎？

苗博雅直言，更糟的是，發言人回應提油救火，說這是專業舞團，直接打臉「空姐自己想辣」的護航，還意外證實柯文哲臉書寫「空姐大嫂應援團」是吹牛膨風。

苗博雅表示，cosplay是沒問題的。問題出在主辦單位硬要宣稱是真正的空服員。這對空服員是不尊重，對舞者也是不尊重。偏偏不尊重的對象，還都是女性，就違反了標榜尊重女性的活動主旨。7月底我曾分析過：柯P無大將，戰狼做先鋒。當時我判斷，柯文哲團隊問題不改，很快會再出問題。

苗博雅表示，經過一整天，看來柯文哲的幕僚和公關團隊，依舊沒看懂問題在哪裡。自己這篇文章算是做個公益，免費顧問。如果講這麼透了還看不懂，只能說未來勢必還有新的爭議持續發生。

