幕後／郭台銘未放棄併購！柯文哲823不去金門　告知郭營「我選到底」

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘7日結束訪美行程返台，外傳可能在8月23日宣布參選消息，因此近期密集討論副手人選。據了解，郭台銘至今仍未放棄「併購」民眾黨的想法，不斷透過地方人士接觸民眾黨總統參選人柯文哲與幕僚，使柯營決定8月23日不赴金門與郭台銘同台，避免活動失焦，而柯文哲也將正式請幕僚向郭營聯繫，表達「柯文哲絕對代表民眾黨堅定參選到底」想法。

近期動作頻頻的郭台銘，7日晚間9點多抵達松山機場，結束為期9天的訪美行程，面對是否要宣布下一步時，郭台銘也透露「有一段比較重要的，我想會找一個時間，最近跟大家做詳細報告」，郭語帶玄機，也讓外界猜想是否真的將在8月23日參與金門活動之後，宣布將獨立參選一事。

不過，關於8月23日在金門進行的823砲戰65周年活動，被視為「挺郭」的國民黨立委陳玉珍日前透過媒體表示，該場活動郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜都會出席，且民眾黨也安排柯文哲參與，引發外界無限遐想，該活動也將變成各陣營造勢拚場舞台。

據了解，起初民眾黨7月得知金門地方上將舉辦此活動，一開始也有評估參與，但柯營人士表示，因為郭台銘至今仍未放棄「併購」民眾黨，倘若823當天赴金門與對方同台，擔心可能被郭台銘陣營拿來大做文章，塑造「郭柯配」氛圍，因此目前討論823當天不會前往金門參與此活動，改以其他形式紀念823，包括使用拍攝影片等方法，以及另找其他日子訪金門。

民眾黨人士也透露，近期柯文哲下鄉時，郭台銘會透過地方人士來與柯文哲本人或幕僚接觸，希望能有談「郭柯配」的空間，但黨內擔心此舉會打亂民眾黨選舉步調，也恐支持者誤會，因此柯文哲於近幾天開會時親自下達指令，要透過幕僚向郭陣營正式表達，「柯文哲絕對堅定代表民眾黨參選到底，沒有任何懸念」。