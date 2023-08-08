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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘將宣布重大消息？　今新書發表會「可納近200人」已額滿

▲郭台銘訪美行前談話。（圖／記者黃國霖攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者黃國霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘剛結束訪美行程，對於是否獨立參選2024總統，並未正面回應，僅表示有重大消息「找時間最近向大家報告」。而郭台銘8日下午3點將舉行《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》新書發表會，現場共199席座位，而報名網站顯示已額滿。

有關此趟訪美，郭台銘受訪表示，自己過去的一個星期，馬不停蹄地拜訪美國重要的政界人士、智庫學者、科技產業夥伴，見到了想見的朋友，也預約了未來即將要拜會的朋友。這些美國重要的意見領袖，都和他有同樣的共識，就是台海要和平、台灣要發展，就要避免戰爭，「因為，戰爭傷害的是我們的家園、摯愛的親人，以及台灣的經濟實力及民主成就」，「讓我們一起努力，打造一個和平、繁榮、清廉的美麗台灣」。

郭台銘更透露，「詳細有一段比較重要的，我想會找一個時間，最近跟大家做詳細的報告」。

據了解，郭陣營目前正在考慮2大時機點宣布會不會獨立參選2024總統，第一是8月8日訪美返國之時，當天還有《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》新書發表會；第二是8月23日金門砲戰紀念日。但也傳出第三個時機點，9月13日中選會受理申請為總統、副總統選舉被連署人當天。

郭台銘的新書發表會將於誠品信義店6F視聽室舉辦，空間共85坪，現場有199席座位，而從報名網站上看到已額滿，且此次報名採審核制，特別提到歡迎40歲以下年輕人報名，報名時可填提問表，但有規定提問要與本書及作者相關。主辦單位也指出，活動雖然已無法報名，但參加者開始前若未簽報到，會取消入場資格，並視情況開放現場讀者入場。

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