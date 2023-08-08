　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憶去年父親節共軍環台軍演　游盈隆：賴清德光談「和平保台」還不夠

▲▼游盈隆出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

今（8）日適逢父親節，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，去年此時，台灣人在中共史無前例的環台軍演下過了一個超級恐佈的父親節。然而，當鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜開口避口都是戰爭與和平的時候，民進黨總統參選人賴清德光談「和平保台」是不夠的，只談民主、繁榮、和平，會被誤以為心虛、膽怯、理虧，不敢正面迎戰。

游盈隆8日在臉書發文提及，去年此時，台灣人在中共史無前例的環台軍演下過了一個超級恐佈的父親節；一年後，當2024總統與立委大選全面開打之際，戰爭與和平儼然成為在野黨冀望的選戰主軸，但吊詭的是，執政的民進黨反而怯懦地淪為防守的一方，不太敢正面迎戰「戰爭與和平」這個嚴肅的主題。

游盈隆指出，俄羅斯總統普丁於去年2月24日下令大軍入侵烏克蘭，舉世震驚，西方文明世界一致譴責並抵制俄羅斯無理暴行。但這場殘暴的戰爭一打就是18個月，迄今沒有停止的跡象，造成雙方難以估計的慘重傷亡和損失。不過，奇怪的是，台灣部分媒體和名嘴沒有停止過嘲諷揶揄烏克蘭，反而同情俄羅斯侵略者。

游盈隆說，對於烏俄戰爭，台灣主流民意和西方文明世界雷同，根據台灣民意基金會去年3月調查發現，「二十歲以上台灣人中，有高達73%認為俄羅斯出兵沒有正當性，只有一成認為有；此外，高達87%同情烏克蘭遭遇，只有6.1%不同情」。至於台灣人是否擔心有朝一日需單獨面對中共武力犯台？同一個調查發現，有六成會擔心，換算為成年人口，遠遠超過一千萬。

游盈隆認為，不論是一般人或想選總統的台灣人，的確應該正視台海戰爭與和平的問題，尤其是2024總統大選，更應徹底地把這問題釐清楚，包括「台灣海峽兩岸雙方，究竟那一方想發動戰爭？戰爭的根源究竟是什麼？要如何才能真正避免戰爭？要如何才能真正帶來和平？永遠維持現狀是台灣人的唯一選擇嗎？台灣人值得過什麼樣的政治生活？台灣為什麼不能成為名符其實的主權獨立國家？如果有一天中共對台發動戰爭，誰比較可能成為英勇的總統？」等問題。

游盈隆強調，國民黨與民眾黨，不論基於什麼動機或盤算，如果真的要在戰爭與和平的議題戰場上和民進黨一決雌雄，民進黨沒有理由迴避。當郭台銘、柯文哲、侯友宜開口避口都是戰爭與和平的時候，賴清德光談「和平保台」是不夠的，只談民主、繁榮、和平，會被誤以為心虛、膽怯、理虧，不敢正面迎戰。

「總統候選人本應針對國家當前最重大問題，提出自己完整的論述與主張，全力爭取選民的支持，贏最好，輸也心甘情願，這才是負責任的總統候選人。」游盈隆表示，2024總統大選從年初到現在，基本上吵吵鬧鬧，一點都不精彩，選民已經很不耐煩，接下來就看各總統參選人的表現了。

ET快訊
老高元氣大傷！　超慘數據曝光
立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年
福原愛不服強制執行抗告！　江宏傑律師：只好動用警力了
要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝
台北市發錢了！55萬人領1500元　1族群領1萬
快訊／少女時代剛慶16周年　SUNNY證實離開SM娛樂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

抓蔡政府「七千億債務不見了」　王鴻薇嗆：是非可這樣顛倒？

憶去年父親節共軍環台軍演　游盈隆：賴清德光談「和平保台」還不夠

郭台銘將宣布重大消息？　今新書發表會「可納近200人」已額滿

幕後／郭台銘未放棄併購！柯文哲823不去金門　告知郭營「我選到底」

賴清德首曝蔡賴關係　「曾邀總統到萬里老家吃飯」

明年度「退休金有望調漲」這群人受惠　銓敘部正面回應

影／父親節前夕「難得感性」　賴清德曝被兒當馬騎

「我們沒有要反攻大陸！」　賴清德：台灣中國可以成為朋友

3點喊話英粉　賴清德首曝：曾邀蔡英文到萬里老家吃飯

政黨不輪替過更好？　賴清德：是我選第一任「非蔡第三任」

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

700萬雕像一推碎成塊　德遊客只願賠7000元

抓蔡政府「七千億債務不見了」　王鴻薇嗆：是非可這樣顛倒？

憶去年父親節共軍環台軍演　游盈隆：賴清德光談「和平保台」還不夠

郭台銘將宣布重大消息？　今新書發表會「可納近200人」已額滿

幕後／郭台銘未放棄併購！柯文哲823不去金門　告知郭營「我選到底」

賴清德首曝蔡賴關係　「曾邀總統到萬里老家吃飯」

明年度「退休金有望調漲」這群人受惠　銓敘部正面回應

影／父親節前夕「難得感性」　賴清德曝被兒當馬騎

「我們沒有要反攻大陸！」　賴清德：台灣中國可以成為朋友

3點喊話英粉　賴清德首曝：曾邀蔡英文到萬里老家吃飯

政黨不輪替過更好？　賴清德：是我選第一任「非蔡第三任」

「飯糰加熱吃」網喊會變胖！營養師打臉了　3句話曝真相

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」　他親揭奇葩原因…網聽傻了

抓蔡政府「七千億債務不見了」　王鴻薇嗆：是非可這樣顛倒？

史托瑞歸隊明天出賽　張育成連2天未先發位置不保

AI股續強　指標股緯創再漲逾6%相對強勢

憶去年父親節共軍環台軍演　游盈隆：賴清德光談「和平保台」還不夠

載運強鹼槽車暗夜追撞聯結車！西濱苗栗段3連撞封閉3小時

郭台銘將宣布重大消息？　今新書發表會「可納近200人」已額滿

老高585萬訂閱沒掉？「後台超慘數據」曝光　他嘆：已經元氣大傷

福原愛行蹤不明！　一涉刑事下場是「逮捕」…落跑海外罪更重

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

政治熱門新聞

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」

「我們沒要反攻大陸」　賴清德：可以成為朋友

當美國人阿公？　賴清德：兒子知道家在哪

明年度退休金有望調漲　銓敘部回應了

不認「台獨金孫」　賴清德：只有政治金童

賴清德：是我選第一任「非蔡第三任」

幕後／柯823不去金門　告知郭營「我選到底」

父親節前夕　賴清德曝被兒當馬騎

「民主大聯盟」已6人退選　賴清德表決心

賴清德首曝：曾邀蔡英文到老家吃飯

「今年過後每人背債30.7萬」　黃珊珊轟民進黨：別再玩文字遊戲

賴清德首曝蔡賴關係：曾邀請到家吃飯

賴清德喊話年輕人「天無絕人之路」

公務員持槍洗劫780萬　北市回應了

更多熱門

相關新聞

勿信免經驗+高薪打工廣告　避免父親節變「負親節」

勿信免經驗+高薪打工廣告　避免父親節變「負親節」

今天是8月8日父親節，屏東縣政府警察局製作影片，提醒青少年朋友們不要相信網路社群媒體、報章雜誌等刊登經驗、免學歷、高薪打工等求職訊息，以被騙上當，造成人財兩失，讓爸爸傷心過「負親節」。

北市重陽禮金55萬人領1500　99歲領1萬

北市重陽禮金55萬人領1500　99歲領1萬

幕後／柯823不去金門　告知郭營「我選到底」

幕後／柯823不去金門　告知郭營「我選到底」

賴清德首曝蔡賴關係：曾邀請到家吃飯

賴清德首曝蔡賴關係：曾邀請到家吃飯

立秋養生撇步　3招排毒除溼熱還能強健體魄

立秋養生撇步　3招排毒除溼熱還能強健體魄

關鍵字：

郭台銘侯友宜柯文哲賴清德父親節游盈隆戰爭和平

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

雙颱蠢動水彈再轟4天　豪大雨恐致災

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

國泰聯名卡要剪嗎？官方解答

睡覺1習慣更容易得糖尿病！ 美國研究示警

板橋林家「第八代長公子」婚宴直擊　知名母女檔主播坐鎮

張震嶽搶命畫面曝　對溺水男緊急CPR

「立秋」6生肖超旺！

不爽被按喇叭一路追　2男暴走當街砸爛賓士

薔薔被男友懷疑「變性人」氣炸：都啪過了！

今起防劇烈天氣！蘭恩颱風將生成　最新各國路徑曝

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面