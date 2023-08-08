憶去年父親節共軍環台軍演　游盈隆：賴清德光談「和平保台」還不夠

▲游盈隆。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

今（8）日適逢父親節，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，去年此時，台灣人在中共史無前例的環台軍演下過了一個超級恐佈的父親節。然而，當鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜開口避口都是戰爭與和平的時候，民進黨總統參選人賴清德光談「和平保台」是不夠的，只談民主、繁榮、和平，會被誤以為心虛、膽怯、理虧，不敢正面迎戰。

游盈隆8日在臉書發文提及，去年此時，台灣人在中共史無前例的環台軍演下過了一個超級恐佈的父親節；一年後，當2024總統與立委大選全面開打之際，戰爭與和平儼然成為在野黨冀望的選戰主軸，但吊詭的是，執政的民進黨反而怯懦地淪為防守的一方，不太敢正面迎戰「戰爭與和平」這個嚴肅的主題。

游盈隆指出，俄羅斯總統普丁於去年2月24日下令大軍入侵烏克蘭，舉世震驚，西方文明世界一致譴責並抵制俄羅斯無理暴行。但這場殘暴的戰爭一打就是18個月，迄今沒有停止的跡象，造成雙方難以估計的慘重傷亡和損失。不過，奇怪的是，台灣部分媒體和名嘴沒有停止過嘲諷揶揄烏克蘭，反而同情俄羅斯侵略者。

游盈隆說，對於烏俄戰爭，台灣主流民意和西方文明世界雷同，根據台灣民意基金會去年3月調查發現，「二十歲以上台灣人中，有高達73%認為俄羅斯出兵沒有正當性，只有一成認為有；此外，高達87%同情烏克蘭遭遇，只有6.1%不同情」。至於台灣人是否擔心有朝一日需單獨面對中共武力犯台？同一個調查發現，有六成會擔心，換算為成年人口，遠遠超過一千萬。

游盈隆認為，不論是一般人或想選總統的台灣人，的確應該正視台海戰爭與和平的問題，尤其是2024總統大選，更應徹底地把這問題釐清楚，包括「台灣海峽兩岸雙方，究竟那一方想發動戰爭？戰爭的根源究竟是什麼？要如何才能真正避免戰爭？要如何才能真正帶來和平？永遠維持現狀是台灣人的唯一選擇嗎？台灣人值得過什麼樣的政治生活？台灣為什麼不能成為名符其實的主權獨立國家？如果有一天中共對台發動戰爭，誰比較可能成為英勇的總統？」等問題。

游盈隆強調，國民黨與民眾黨，不論基於什麼動機或盤算，如果真的要在戰爭與和平的議題戰場上和民進黨一決雌雄，民進黨沒有理由迴避。當郭台銘、柯文哲、侯友宜開口避口都是戰爭與和平的時候，賴清德光談「和平保台」是不夠的，只談民主、繁榮、和平，會被誤以為心虛、膽怯、理虧，不敢正面迎戰。

「總統候選人本應針對國家當前最重大問題，提出自己完整的論述與主張，全力爭取選民的支持，贏最好，輸也心甘情願，這才是負責任的總統候選人。」游盈隆表示，2024總統大選從年初到現在，基本上吵吵鬧鬧，一點都不精彩，選民已經很不耐煩，接下來就看各總統參選人的表現了。