屏東蘇卡達象龜「翹家」逛大街　險遭車輾！飼主急報警

記者陳崑福／屏東報導

一名邱姓男高中生與家人神情緊張地到屏東警察分局大同派出所報案，稱家養的蘇卡達象龜走出門外，至今未歸，附近遍尋不著，請求警察協助。警方調閱監視系統，找到這隻象龜，送牠平安返家。

▲屏東警分局找回象龜送回失主。（圖／記者陳崑福翻攝）

該學生向警方表示，二個月前有人送他一隻年約4-5歲蘇卡達象龜，體重約7-8公斤，當天疑似趁家人開門進出之際自行離家，他發現不見後在附近來回尋找皆未發現，心裡十分焦急。

金員及沈員獲報後，立即前往附近查找，並詢問鄰居是否看到象龜在路上，同時調閱附近監視器畫面，發現象龜不僅偷偷外出吹風，還差點被來往的車輛撞到，發生地點就在離家不到50公尺處，幸好該車駕駛人及時踩剎車，象龜才倖免於難，而駕駛人擔心象龜再次發生意外，將牠先帶上車，並向鄰居表示會將其送往派出所。

在金員向駕駛人確認後，由其將象龜平安送回主人懷抱，邱男非常開心地向該名駕駛人及員警道謝，也表示往後會更注意門窗關閉，以避免象龜再次自行離家。

分局長蔡培元肯定同仁發揮人民保母之精神，本著同理心盡全力協助，足為表率。並提醒民眾，如遇緊急事故或需尋求協助，可撥打110或是派出所電話求助，警方會於職責範圍內提供適當的幫助。