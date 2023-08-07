台南市交通警察大隊新任大隊長交接布達　施衣峯接任視事

▲台南市警察局交通警察大隊，7日上午舉行卸任代理、新任大隊長交接典禮，由台南市警局局長廖宗山主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警察局交通警察大隊，7日上午舉行卸任代理、新任大隊長交接典禮，由台南市警局局長廖宗山主持，並對新任施衣峯大隊長榮膺新職表達祝賀。

新任交通警察大隊長施衣峯，中央警察大學正科55行政警察學系、警察政策研究所碩士畢業，歷任台南市警局保安科專員、婦幼警察隊隊長、第二分局、第一分局副分局長及督察室督察等重要職務，並於2022年2月10日調任市警局犯罪預防科科長，任職期間對治安錄影監視系統維護、執行反詐騙及各項預防犯罪宣 導工作均能戮力以赴，表現優異，本次調任交通警察隊大隊長，希望借重施大隊長豐富的內、外勤經歷及領導統御能力，持續領導交通警察大隊員警做好台南市交通維護工作。



市警局局長廖宗山提出幾點當前工作重點，與新任施大隊長及全體同仁共同勉勵：一、持續加強取締大型車行車秩序及酒駕執法。二、持續執行傷亡事故防制工作。三、秉持同理心積極真誠地解決市民困難。

廖宗山局長並感謝各級民代、市民朋友對警察的愛護，尤其是台南市議會對各項警政工作的支持，使員警能無後顧之憂，執行各項勤、業務。台南市警政工作成果都仰賴所有市民的認同及肯定，台南市警局會用治安、交通成效回應市民期待， 也請所有員警做好治安、交通及為民服務工作，共同守護台南，打造安全宜居城市。