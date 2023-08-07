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台東縣表揚112年度20位模範父親　最高齡89歲

▲台東縣政府7日舉行112年度模範父親表揚活動 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府7日舉行112年度模範父親表揚活動 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府7日舉行112年度模範父親表揚活動，參與表揚的模範父親由縣內各公所推薦，總計20名，由縣長饒慶鈴頒獎表揚，其中池上鄉89歲謝春堂是今年模範父親中最高齡者。

表揚活動首先由舞夢砂城國際藝術舞蹈團帶來精彩的舞蹈表演，接著由饒慶鈴致贈表揚狀，活動中亦播放每位模範父親家庭照片剪輯，以及子女對爸爸的感謝影片，現場充滿驚喜與感動。饒慶鈴表示，今年20位模範父親從56到89歲，每一位模範父親都是社會的優秀楷模，不僅在家庭中扮演堅強的後盾，作為家人的避風港，更是社區中的積極參與熱心鄰里事務或擔任慈善志工，以身作則成為後輩楷模，感謝爸爸們一肩扛起家庭生計、貢獻社會，成為子女後輩的榜樣和楷模。

民政處說明，今年模範父親來自各行各業，有務農、教育界、經商等，也包括現任議員楊招信；而今年最年長的模範父親為謝春堂，年輕時攜眷從苗栗東遷，落腳池上60餘載，當時在荒涼的沙埔地開疆拓土、刻苦墾成能種植水稻的良田，也對鄉里奉獻良多，曾當選特優村里長、全國好人好事代表接受中央表揚，夫妻兩人鶼鰈情深、子女教育有成，106年參加台東縣「鑽石婚」的表揚，堪為地方表率。

還有同為89歲來自台東市的郭慶德榮獲模範父親，過去擔任教師的郭先生熱心鄉里，曾利用所長開設園藝景觀等課程，培育在地學生取得相關證照，管教兒女秉持身教重於言教，現子女皆事業有成、貢獻社會。

活動更有驚喜摸彩活動，由饒慶鈴與貴賓抽出加值禮物，讓每位爸爸歡喜地滿載而歸。

今年模範父親名單(依年齡排列)：謝春堂（89歲）、郭慶德（89歲）、李明輝（86歲）、邱繼興（85歲）、高安生（85歲）、袁明貴（80歲）、蔡青山（75歲）、蘇春福（74歲）、陳國民（73歲）、施金龍（72歲）、張文東（71歲）、李榮祥（70歲）、楊招信（69歲）、李保國（69歲）、胡勇輝（67歲）、古秋昌（65歲）、涂增堂（64歲）、許俊由（64歲）、林教廣（61歲）、董健輝（56歲）。

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