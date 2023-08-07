民眾黨請空姐應援團惹議　王婉諭：任何行業制服都不該被性化

▲時代力量主席王婉諭。（圖／記者蘇晏男攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲為擺脫「仇女標籤」，民眾黨周末舉行北區姊妹台灣選哲之友會，找來舞者穿著窄版短裙的空姐制服熱舞，引發物化女性爭議。對此，時代力量主席王婉諭強調，任何職業的制服，都不應該被性化的想像所束縛，制服除了是打造專業形象、企業文化的一環，也是應該象徵著對於職業專業的尊重。

王婉諭指出，民眾黨近日舉辦「北區姐妹台灣選哲之友會」，然而由北市議員張志豪所籌組的「空姐應援團」卻引發爭議，身為前機師的張志豪議員一開始說「只是要展現女性美，完全無物化女性的意思」；發言人陳智菡後來又改口，「後援會主辦單位邀請『專業舞團』表演，舞團建議服裝與舞蹈，絕無對任何職業不敬之意」、「各種穿鑿附會根本是意圖強化外界對柯文哲的刻板印象」。

對此，王婉諭批評，民眾黨這樣的說法，顯然完全忽略了空服員長期為了不適當制服抗爭的脈絡，且表演中將制服又設計的更短，更再度加深這種不恰當的性化想像。

王婉諭表示，事實上，這種為了滿足特定性別目光而設計的制服，除了性化的想像外，實際上根本就不適合空服員的專業需求，更嚴重影響到空服員的工作進行，全球的機組人員早已抗議多年；空服員的制服改革，更成為性平運動的重要項目之一。她不禁大嘆，如今卻看到這種持續加深物化的表演，真的讓人非常失望。

王婉諭提到，過去她就曾分享過烏克蘭 SkyUp 航空終止女性空服員穿高跟鞋、窄裙的的制服限制，她也曾和台鐵工會共同召開記者會，呼籲台鐵修正女性不論季節只能穿裙裝的規定。她認為，制服除了是打造專業形象、企業文化的一環，也是應該象徵著對於職業專業的尊重，因此，除了要基於工作環境和服務內容調整外，更不應該成為任何性別的特定刻板印象。

王婉諭最後表示，柯文哲近來一直想要翻轉外界對他的負面性平標籤，「但我想如果民眾黨連這種基本的觀念與尊重都沒有，恐怕只會加深外界的質疑。」