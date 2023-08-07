如何打到賴清德痛處？　邱毅點名這3人最懂：可惜金溥聰全得罪了

▲邱毅分析，最了解賴清德的就是他和李全教、郭信良。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲先前喊出「新潮流不倒，台灣不會好」，把砲火對向民進黨總統參選人賴清德所屬派系。對此，前立委邱毅6日在臉書表示，這個戰略思考是對的，他也提到，長期以來，對賴清德深入了解的，藍有前台南市議長李全教、綠有郭信良，另外一個應該就是他了，可惜都被國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰得罪光了。

邱毅表示，看了前立委蔡正元對柯文哲的專訪，一個直接問，一個坦誠答，沒有套招，沒有虛假，完全是直球對決，這個才叫做挑戰；而柯文哲談到新潮流的弊案，他說監察院長陳菊、行政院副院長鄭文燦都被檢驗過，唯獨賴清德還沒有被真正檢驗，如果真檢驗下去，賴清德的35 ％支持率，就可能不是天花板，而是可以被突破的地板。

對此，邱毅認為，柯文哲的戰略思考是對的，問題是在戰術面如何操作？他提到，賴清德的包裝做得很好，在外界的看法，只覺得賴清德保守、油膩、虛偽，但不了解底細。他再舉出，長期以來，對賴清德深入了解的，藍有李全教，綠有郭信良，另外一個應該就是他了，可惜這三個人，金溥聰全都得罪了，金溥聰也不可能允許侯友宜接觸這三個人。

邱毅指出，柯文哲提到檢驗賴清德的幾個方向，主要指向賴清德在台南市長任內，以及賴清德與新潮流的派系勾結，其中有正副議長賄選案，88槍治安案件及光電弊案，也提到焚化爐渣底弊案等。但他點出，柯文哲遺漏了最重要的南鐵東移案，尤其是與三地開發集團勾結的土地弊案，這涉及到都市計劃變更、獵地與炒地，還有最令人痛恨的官官相護、司法不正義。更重要的是，發生在賴清德的市長任內，逃都逃不掉，這才是真正的七寸之地。