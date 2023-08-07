民眾黨請「空姐應援團」熱舞惹議　舞團喊委屈、傷心：沒物化想法

▲飛藝舞團回應在民眾黨姐妹會跳舞，被質疑物化女性一事。（圖／翻攝自Facebook／飛藝舞團）

記者袁茵／台北報導

民眾黨5日舉行「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會，被外界認為是為替自家總統參選人柯文哲撕掉「仇女」標籤，沒想到請來女性穿著窄版短裙的空姐制服跳熱舞，使桃園市空服員職業工會發聲，點名柯文哲、台北市議員張志豪物化女性。對此，該表演舞團7日出面發聲，提及她們就是一群愛跳舞的女生團體，對於被認為是物化女性感到委屈與生氣。

針對穿空姐制服跳舞，引發外界質疑民眾黨物化女性，該舞團「飛藝舞團」7日下午於臉書表示，非常謝謝民眾黨、柯文哲團隊邀請，面對媒體報導指稱她們在茶會上跳「空姐舞」，是物化女性這一點，「讓我們非常委屈及生氣！」

「飛藝舞團」提及，「我們只是一群熱愛跳舞的女生團體，舞蹈對我們而言就好比是第二生命，前2年因為疫情關係，我們也是收入短少，可是大家團員們為了生活、為了興趣，我們還是繼續堅持舞蹈這條路，舞團沒有任何顏色、政黨政治立場，也沒有任何對於服裝緊身或寬鬆是否物化女性的想法。」

「飛藝舞團」指出，她們就是秉持著表演，做好在舞台上每一次演出，希望大家多多關注舞蹈專業部分，「再次聲明，每一次表演我們都有做好基本防護措施，我們立場不分顏色、不分黨派，每一次的上台都是專業呈現，希望大家不要誤解，也希望有心人士不要把我們政治標籤化，歡迎國民黨、民進黨各個社團邀請我們演出。」