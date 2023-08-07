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台東環保局取締生禽畜糞違法清運　宣導熟化堆肥再利用

▲台東環保局取締生禽畜糞違法清運及宣導熟化堆肥再利用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東環保局取締生禽畜糞違法清運及宣導熟化堆肥再利用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為杜絕農作使用未熟成的生禽畜糞施肥引發惡臭及蒼蠅孳生的環境問題，自108年6月由環保局、警察局、農業處組成生禽畜糞聯合稽查小組以來，110年、111年分別攔獲違法清運禽畜糞車輛為12輛、7輛，每案都依廢棄物清理法裁罰6萬元，今年上半年則無查獲記錄。

環保局指出，禽畜糞屬事業廢棄物，依據廢棄物清理法，清運前應事前向農業主管機關申請核發證明文件及隨車持有，如查有違反者，可依廢棄物清理法罰款6萬元至30萬元；此外，如因禽畜糞使用或相關操作過程產生惡臭、孳生蒼蠅，經勸導限期未改善者，可視情節依空氣污染防制法罰款1200元至500萬元或依廢棄物清理法罰款1200元至6000元。因此環保局為避免農友或畜牧場違規受罰，共同維護台東的好環境，主動訪查耕地宣導農作使用熟成禽畜糞有機堆肥，以及前往畜牧場宣導產製禽畜糞堆肥過程應落實熟化作業程序及防治臭味與蒼蠅等措施。

▲台東環保局取締生禽畜糞違法清運及宣導熟化堆肥再利用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局呼籲，農作施肥選用合法熟成的禽畜糞有機肥料，並採用開溝、挖穴施肥再覆土及灑施後翻耕覆土等施肥方式，確保土壤肥力，防治臭味及蒼蠅孳生；而畜牧場應落實禽畜糞熟化堆肥作業程序，運送前取得合法證明文件及隨車持有，避免違規受罰，共同維護優質的環境品質。

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