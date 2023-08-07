注意！好市多明起換聯名卡了　超殺回饋優惠一次掌握

▲好市多最新Costco富邦聯名卡8月8日起正式啟用。（資料照／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（COSTCO）明（8）日起正式換卡，攜手台北富邦銀行推出「Costco富邦聯名卡」，業者表示，持聯名卡於賣場消費不僅可享2%好多金回饋無上限、線上購物則有高達3%好多金回饋，且若搭配黑鑽會員優惠，每筆最高可領5%回饋，買愈多省愈多，而每1元好多金可折抵1元店內消費；除外至10月31日前還有3大精選旅遊、國內8大精選通路優惠憑卡消費享5%好多金回饋。

▲最新聯名卡可享最高5%好多金回饋。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

好市多8月8日0時起正式換上最新「Costco富邦聯名卡」，屆時進出賣場皆須使用新卡才能進行消費，且持卡還可享一系列優惠，包括於賣場內消費享2%好多金回饋無上限；線上購物享3%好多金回饋無上限；以及Costco自助加油享最高3%好多金回饋，每期帳單上限也加碼至200元，而每1元好多金可折抵1元台灣好市多會費或賣場內消費。

除外，聯名卡回饋還可同時搭配黑鑽會員回饋，因黑鑽會員享有絕大多數消費2%的回饋，回饋上限3萬元，而好市多每期優惠專案精選多項熱門商品搭配聯名卡可同時享有商品折扣及好多金回饋，若以好市多線上購物為例，搭配黑鑽會員的2%消費回饋，每筆消費最高可領到5%回饋，荷包省更多。

▲好市多最新聯名卡可享旅遊及國內8大精選優惠。（圖／業者提供）※點圖放大

另，Costco富邦聯名卡也加碼至10月31日可享3大精選旅遊、國內8大精選通路優惠，包括於指定航空公司、旅行社及海外實體通路持卡消費不限金額可享最高享5%好多金回饋；平時也可於外送、節能商店、有機食品、健身運動、醫藥保健、影音、藥妝與LINE Pay等8大精選通路使用聯名卡消費最高可獲5%好多金回饋。