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韓好市多不開冷氣！　員工「高溫工作10小時」猝死

▲▼南韓好市多位於京畿道河南市的賣場，6月傳出員工因公司不開冷氣而慘遭熱死的事件。（圖／翻攝自Naver Map）

▲南韓好市多位於京畿道河南市的賣場，6月傳出員工因公司不開冷氣而慘遭熱死的事件。（圖／翻攝自Naver Map）

記者羅翊宬／編譯

北半球夏季熱浪來襲，極端氣候也導致南韓在梅雨季結束後立刻發布酷暑警報，南韓當地位於京畿道河南市的好市多（Costco）分店傳出一名年僅29歲男員工慘遭熱死的事件，公司為求省錢不常開冷氣，導致多名員工必須在炙熱高溫下連續工作10小時，員工父親透露資方甚至在喪禮當天還懷疑，該名員工本身就有疾病。

根據韓媒《東亞日報》，南韓京畿道河南市好市多賣場於6月17日晚間7時傳出，年僅29歲男員工金東虎（김동호，音譯）工作時中暑昏倒、送醫後宣告不治的慘劇，擁有陽光帥氣長相、高瘦挺拔的他平均每小時得負責停車場200台手推車的整理工作，在暴斃前他曾向母親抱怨，「真的好累！」

金東虎的父親金吉成（김길성，音譯）昨（31）日接受MBC電台時事廣播節目《金鍾培的視線集中》專訪時透露，兒子長期以來處於惡劣的工作環境、且負責事務繁多，「兒子6月17日周六一回到家後，就直接躺著呈現『大』字形，對他媽抱怨，『媽，我今天走了4萬3000步』，他一整個就看起來很累的樣子。」

金父表示，「兒子那天（6月17日）從中午12點開始上班，若算上加班1小時，便需一路工作到晚上10點，等於是他在10個小時內就必須走4萬3000步、長達26公里，而且還得一邊推著很重的鐵製手推車。」

金父證實，好市多河南分店為了節省空調費用，因此冷氣並非無時無刻都在運轉，至於空氣循環設備雖然在他二訪時已經有所改善、幾乎是大規模運轉，不過就他所知，並非持續維持運轉，痛批公司吝嗇到缺乏相關設備為處於炙熱高溫工作的員工消暑。

金父更補充，儘管兒子的死因被證實為肺栓塞和中暑所導致的過度脫水，但好市多代表和其他幹部前來兒子靈堂弔喪時，竟然質疑兒子當初應徵工作時隱瞞自己的疾病史，他們直接在靈堂上對著其他員工喊道，「他原本就生病了吧，刻意隱瞞疾病史進公司」，其他員工只能應聲附和。

另外，金父也表示，資方不僅有意對外界隱瞞兒子真正的死因，疑似想將兒子的死因推給病死、輕生身亡，甚至在其他2名員工接受勞動廳（勞動局）調查時，還刻意向員工施壓，導致員工無法如實交代真相，「我相信，這一定是資方選擇封口」。

►停車場熱爆！南韓好市多員工「上班倒地猝死」　同事怨：不開冷氣

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